شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت وبتحب الرز.. اعرف طريقة تناوله دون زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

تناول الأرز دون أن تزيد فى الوزن، حلم يعرف قيمته كل من يتبع نظام ريجيم قاسى يهدف لإنقاص وزنه، فهل من الممكن أن نأكله دون أن نزيد في الوزن بالفعل؟

يظل الأرز هو نوع نشويات المفضل والأساسي على مائدة الغذاء، ولكن قد لا نستطيع تناوله في أغلب الأوقات إذا كنا نتبع نظامًا غذائيًا صارمًا يهدف لإنقاص الوزن والتقليل من النشويات والكربوهيدرات.

فوائد الأرز

تقول الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية بمعهد التغذية، إن الأرز أحد أهم الحبوب الصحية المفيدة للغاية والتي تعتبر من الحبوب المهمة لبناء الجسم وتعزيزه وتغذيته، سعراته الحرارية قادرة على إمداد الجسم بالطاقة وسهولة الطهي تجعله خيارًا رائعًا بجانب الكثير من الأطعمة على المائدة الواحدة، كما يحتوى على الألياف والمضادات الأكسدة.

هل الإكثار من الأرز يزيد الوزن؟

الإكثار منه لا شك يعزز من زيادة حصة النشويات والكربوهيدرات في الجسم، ولكنها في المقابل إذا ما تناولناه بطريقة صحية كان ذلك السبيل للحصول على كل فوائده دون زيادة في الوزن.

نصائح لتناول الأرز دون زيادة في الوزن

- يجب غسل الأرز جيدًا من النشا قبل طهيه.

- لابد من الاهتمام باختيار أنواع الأرز الصحية، فالبسمتي والأرز الأبيض من الأنواع الصحية المفيدة، وكذلك الأرز البني الكامل.

- لابد من عدم الإفراط في تناول الأرز، فثماني ملاعق أي ما يعادل ربع الطبق مفيد للغاية ويعزز الشعور بالشبع ويحقق القيمة اليومية المطلوبة من النشويات.

- يمكن إضافة بعض الإضافات التي تعزز من الأرز وقيمته، يمكن إضافة العدس بأنواعه الأسود أو الأصفر، وحينها يتم خلط البروتين بالحبوب لإنتاج أحماض أمينية صحية مفيدة يحتاجها الجسم يوميًا وتعزز الطاقة والقوة والنشاط ولا تزيد الوزن الاهتمام بطهيه بالقليل جدًا من الدهون الصحية والبعد عن الإفراط في إضافة الزيوت أو السمن أو غيرها إليه.

- إذا أضفنا بعض التوابل إليه مثل الملح والفلفل والحبهان على سبيل المثال لإضافة النكهة، يساعد ذلك على تعزيز قيمته الغذائية.

- يمكن إضافة البروتين الحيواني مثل قطع الدجاج أو اللحم دون إفراط إلى الأرز، وكذلك يمكن إضافة الخضروات ليصبح متكامل العناصر ووجبة غذائية كاملة غنية بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة وتتمتع بكل مكونات الهرم الغذائي المطلوب يوميًا.

- عدم الإكثار من تناول الأرز أيا كان نوعه، يفضل استبداله بين الحين والآخر ببعض النشويات الأخرى مثل المعكرونة وغيرها.

- إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يهدف لإنقاص الوزن، لا تحرم نفسك من الأرز ولكن تناوله بطريقة صحية، واستشر طبيبك المتابع لنظامك الغذائي عن الكم المناسب للأرز داخل الرجيم الخاص بك.