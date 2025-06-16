شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف عضلة القلب.. 9 علامات لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، إذ تُقدّر حالات الوفاة سنويًا بنحو 17.9 مليون حالة، أي ما يُقارب 32% من إجمالي الوفيات العالمية، ورغم أن الإحصاءات تبدو مثيرة للقلق، إلا أن التعرف على العلامات المبكرة لأمراض القلب أمر بالغ الأهمية، فالاستجابة الطبية السريعة قد تنقذ الأرواح، وهناك أعراض رئيسية تشير إلى ضعف عضلة القلب وأمراض القلب لا ينبغي تجاهلها، يوضحها موقع "تايمز أوف إنديا".

وفيما يلى.. 9 أعراض تشير إلى أمراض القلب وضعفه لا يجب تجاهلها: ألم أو انزعاج في الصدر

يُعد ألم الصدر العرض الأكثر شيوعًا لضعف تدفق الدم إلى القلب أو النوبة القلبية، ويُسمى هذا النوع من ألم الصدر بالذبحة الصدرية، ويمكن أن يحدث ألم الصدر عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم أو الأكسجين، ويختلف مقدار الألم ونوعه من شخص لآخر، وقد يشعر بعض الأشخاص بألم شديد، بينما يشعر آخرون بعدم راحة خفيفة، وقد تشعر بثقل في صدرك أو كما لو أن شخصًا ما يضغط على صدرك أو قلبك، وقد تشعر أيضًا بألم تحت عظمة القص أو في رقبتك أو ذراعيك أو معدتك أو فكك أو أعلى ظهرك.

وغالبًا ما يحدث ألم الصدر الناتج عن الذبحة الصدرية مع النشاط أو الانفعال، ويزول بالراحة أو مع الأدوية، ويمكن أن يسبب عسر الهضم السيئ أيضًا ألمًا في الصدر، وقد تعاني النساء وكبار السن والأشخاص المصابون بمرض السكر من ألم خفيف في الصدر أو لا يعانون منه على الإطلاق عندما يعانون من مشكلة في القلب، فيما يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى غير ألم الصدر، مثل التعب وضيق التنفس والضعف العام أو تغير لون الجلد أو شحوب رمادي (نوبات تغير لون الجلد المرتبطة بالضعف).

ضيق في التنفس

عندما يعجز القلب عن ضخ الدم كما ينبغي، يتراكم الدم في الأوردة التي تنتقل من الرئتين إلى القلب، حيث يتسرب السائل إلى الرئتين مسببًا ضيقًا في التنفس، وهذا أحد أعراض قصور القلب ويُسمى أحيانًا بـ(قصور القلب الاحتقاني)، حيث تشعر بضيق في التنفس أثناء النشاط البدني، وأثناء الراحة، أو عند الاستلقاء على ظهرك، وقد يوقظك ضيق التنفس هذا من النوم.

التعب

للتعب أسباب عديدة، أحيانًا يعني ببساطة حاجتك لمزيد من الراحة، لكن الشعور بالإرهاق قد يكون علامة على مشكلة أخطر، فقد يكون التعب علامةً على مشكلة في القلب عندما تشعر بتعب أكثر من المعتاد، أو تشعر بتعب شديد يمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية المعتادة، أو تشعر بضعف مفاجئ وشديد.

تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

يُعد التورم (الوذمة) في أسفل الساقين علامة أخرى على وجود مشكلة في القلب، فعندما لا يعمل قلبك بكفاءة، يتباطأ تدفق الدم ويتراكم في أوردة ساقيك، ويؤدي هذا إلى تراكم السوائل في أنسجتك، وقد تعاني أيضًا من تورم في معدتك أو زيادة طفيفة في الوزن.

الدوخة أو الإغماء

قد يكون الدوار أو فقدان الوعي المفاجئ غير المبرر علامة على أمراض القلب، وقد يحدث هذا بسبب عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل أخرى متعلقة بالقلب، فإذا كنت تعاني من الدوار أو الإغماء بشكل متكرر، فمن المهم استشارة الطبيب للخضوع للفحص.

خفقان القلب

إذا لم يستطع قلبك ضخ الدم كما ينبغي، فقد ينبض أسرع لمواكبة ذلك، وقد تشعر بتسارع أو خفقان في قلبك، وقد يكون نبض القلب السريع أو غير المنتظم علامة على عدم انتظام ضربات القلب، وهي مشكلة في معدل ضربات القلب أو إيقاعها.

السعال المستمر أو الصفير

السعال أو الصفير المستمر قد يكون علامة أخرى على تراكم السوائل في رئتيك، وقد تسعل أيضًا مخاطًا وردي اللون أو دمويًا.

التبول المتكرر في الليل

قد يكون التبول المتكرر ليلاً علامة خفية على قصور القلب، لأنه عند الاستلقاء، قد يعود السائل المتراكم في الساقين خلال النهار إلى مجرى الدم، وتُصفى بواسطة الكلى، مما يؤدي إلى زيادة التبول.

تغير لون الجلد

إذا لاحظت تغيرًا في لون بشرتك، كأن يصبح لونها أزرق أو بنفسجيًا، في درجة حرارة معتدلة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية لديك بسبب انسداد الأوعية الدموية، وقد يكون هذا مؤشرًا على مشاكل قلبية وعائية مختلفة، بما في ذلك قصور القلب وأمراض الشرايين الطرفية.