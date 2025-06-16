شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: فيروسات الخفافيش قد تكون على بعد خطوة صغيرة للتسبب فى جائحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة Newsweek، إن فيروسات الخفافيش التي تم تجاهلها قد تكون "على بعد خطوة صغيرة" نحو التسبب في جائحة أخرى، أو إحداث الوباء التالي.

هذا هو تحذير فريق من الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة الذين كانوا يدرسون "الفيروسات الميربيكو"، وهي جنس فرعي من فيروس كورونا والذي يشمل أيضًا فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية القاتل (MERS) ميرس.

وعند التحقيق في كيفية عمل هذه الفيروسات الميربيكو، وجد العلماء أنه على الرغم من أنها على الأرجح لا تشكل أي تهديد مباشر، فإن المجموعة الفرعية "HKU5"، والتي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، تمتلك سمات تثير المخاوف.

وقال مايكل ليتكو، مؤلف الدراسة وعالم الفيروسات بجامعة ولاية واشنطن، "إنه لم تكن الفيروسات الميربيكو - وفيروسات HKU5 على وجه الخصوص - موضع دراسة كبيرة من قبل، لكن دراستنا تظهر كيف تصيب هذه الفيروسات الخلايا".

وأضاف، إنه على الرغم من أن آلاف الفيروسات التي تصيب الحيوانات البرية قد تم تحديد تسلسلات الجينوم الخاصة بها على مدى العقدين الماضيين، فمن الطبيعي أن يكون لدينا القليل من المعلومات حول المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه العوامل على البشر.

ولم يتم إعطاء سوى قدر ضئيل من الاهتمام حتى الآن لفيروسات الميربيكو، باستثناء واضح لفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

تم اكتشاف هذا الفيروس التاجي الحيواني المنشأ لأول مرة في عام 2012، والذي يمكن أن ينتقل إلينا من الإبل العربية، ويسبب أمراضًا تنفسية حادة لدى البشر ويبلغ معدل الوفيات به حوالي 34%، مثل فيروس كورونا SARS-CoV-2 (الفيروس المسبب لمرض كورونا)، تهاجم الفيروسات الميربيكو الخلايا المضيفة عن طريق الارتباط بها باستخدام ما يسمى بروتين سبايك.

وفي دراستهم، أجرى ليتكو وزملاؤه تجارب شملت جزيئات تشبه الفيروسات والتي تحتوي فقط على الجزء الرابط للسنبلة، مما سمح لهم بدراسة قدرة الفيروسات الميربيكو على إصابة الخلايا البشرية.

على الرغم من أن الفريق وجد أن معظم الفيروسات الميربيكوفية من غير المرجح أن تمتلك القدرة على إصابة البشر، فإن المجموعة الفرعية HKU5 قادرة على ذلك؛ في الواقع، ترتبط أعضاؤها بمستقبلات ACE2 على الخلايا المستهدفة تمامًا كما يفعل فيروس كورونا SARS-CoV-2

في الوقت الحاضر، لا تستطيع فيروسات HKU5 استغلال مستقبلات ACE2 بشكل كافٍ إلا في الخفافيش - وهي أقل كفاءة بكثير في الالتصاق بالمستقبلات الموجودة في الخلايا البشرية.

ومع ذلك، عندما قام الباحثون بتحليل فيروسات HKU5 من آسيا (حيث أن مضيفها الطبيعي هو الخفاش المنزلي الياباني، Pipistrellus abramus)، حدد الباحثون الطفرات التي قد تسمح للفيروسات بالارتباط بمستقبلات ACE2 في الأنواع الأخرى، بما في ذلك البشر.

وفي الواقع، وجدت دراسة نشرت في عام 2024 أن فيروس HKU5 قد انتقل إلى المنك.

وأوضح ليتكو أن "هذه الفيروسات وثيقة الصلة بفيروس كورونا الشرق الأوسط، لذا يتعين علينا أن نشعر بالقلق في حال اصابة البشر"، على الرغم من عدم وجود دليل على انتقالهم إلى البشر حتى الآن، إلا أن الإمكانات موجودة - وهذا ما يجعلهم يستحقون المشاهدة".



