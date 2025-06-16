شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون نظاما غذائيا غنى بالفواكه للتغلب على الأرق خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة جديدة إلى أن تناول الكمية اليومية الموصى بها من الفاكهة خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى "تغيير ملموس" ضد الأرق والمساعدة على النوم في غضون يوم واحد فقط، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.



الفواكه تساعد على النوم

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن يكون لتجزئة النوم عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك التأثيرات السلبية على صحة القلب والذاكرة والتعلم وتنظيم الحالة المزاجية.

وقد يؤدي قلة النوم أيضًا إلى انجذاب الأشخاص نحو نمط حياة غير صحي، والاعتماد على أنظمة غذائية تحتوي على نسبة أعلى من الدهون والسكر، وفقًا للدراسات، ومع ذلك، لا يزال من المعروف القليل جدًا عن كيفية تأثير النظام الغذائي على أنماط النوم، وفقًا للباحثين من جامعة كولومبيا وجامعة شيكاغو.

أظهرت أحدث دراسة نشرت في مجلة Sleep Health أن التحول من نمط حياة لا يتناول الفاكهة على الإطلاق إلى نمط حياة يحتوي على 5 أكواب من الفاكهة يومياً يمكن أن يحفز النوم الجيد في الليل،

وقالت الصحيفة، إنه يعد النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي الأولى التي تربط بين اختيارات الطعام في يوم معين وجودة النوم المقاسة بشكل موضوعي في نفس الليلة.

وقالت خبيرة النوم إسراء تسالي، وهي أحد المشاركين في تأليف الدراسة الجديدة: "من المثير للدهشة أن مثل هذا التغيير المهم يمكن ملاحظته في أقل من 24 ساعة".

وأضافت الدكتورة تسالي: "قد تكون التعديلات الغذائية نهجًا جديدًا وطبيعيًا وفعالًا من حيث التكلفة لتحقيق نوم أفضل"، وشملت الدراسة شباباً أصحاء أبلغوا عن استهلاكهم اليومي من الطعام باستخدام تطبيق وارتادوا جهاز مراقبة في المعصم سمح للباحثين بقياس أنماط نومهم بشكل موضوعي.

وقد نظر العلماء على وجه التحديد إلى "تجزئة النوم"، وهو مقياس يعكس عدد المرات التي يستيقظ فيها الشخص أو ينتقل فيها من النوم العميق إلى النوم الخفيف طوال الليل.

توصل باحثون إلى أن النظام الغذائي اليومي كان مرتبطًا بـ "اختلافات ذات مغزى" في نوم الليلة التالية.

لقد لوحظ أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الفاكهة والخضروات أثناء النهار كانوا ينامون بشكل أعمق وأكثر انقطاعًا في الليل، ولاحظ العلماء أن المشاركين الذين تناولوا الكربوهيدرات الصحية، مثل الحبوب الكاملة، بدا أنهم حصلوا على نوم أفضل أيضًا.

وبشكل عام، قدر الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حصتهم الموصى بها من 5 أكواب من الفاكهة والخضراوات يومياً قد يحصلون على زيادة بنسبة 16% في جودة النوم مقارنة بأولئك الذين لا يستهلكون أي فاكهة أو خضراوات.

وقالت الدكتورة تسالي: "إن نسبة 16% تمثل فرقًا كبيرًا للغاية"، ويأمل العلماء في إجراء المزيد من الأبحاث عبر مجموعات سكانية مختلفة لفحص الآليات الأساسية التي يمكن أن تفسر التأثير الإيجابي للفواكه والخضروات على جودة النوم.

وبناءً على أحدث النتائج، ينصح الباحثون بتناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضروات بانتظام، وهو الأفضل لصحة النوم على المدى الطويل.

قالت ماري بيير سانت أونج، مؤلفة أخرى للدراسة: "قد تؤثر التغييرات الصغيرة على النوم، وهذا أمرٌ مُمكِّن.