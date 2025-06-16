شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مضاعفات صحية لارتفاع مستويات السكر في الدم.. وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

الحقيقة أن مرض السكر أكثر من مجرد ارتفاع في مستويات السكر في الدم، بل أكثر من ذلك بكثير، فهو يؤثر على أعضاء جسمك بشكل كبير فبمجرد أن يبدأ سكر الدم بالارتفاع تدريجيًا، تصاحبه مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى، بعضها قد يفاجئك تمامًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 10 مضاعفات صحية لارتفاع مستويات السكر فى الدم: يؤثر على صحة الجلد والبشرة

ظهور بقع جافة، وحكة جلدية، وطفح جلدي غريب، وقد لا يكون السبب مجرد جفاف الطقس، بل إن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، ما يؤثر بدوره على شفاء بشرتك وملمسها، كما قد يجعلك أكثر عرضة للعدوى الفطرية والمشاكل البكتيرية مثل الدمامل، فإذا كانت بشرتك تعاني من تهيج مستمر، فقد يكون بسبب ارتفاع سكر الدم، لذلك حاول الحفاظ بشرتك نظيفة ورطبة، ولا تتجاهل الجروح التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء.

يؤثر على الأسنان واللثة

هل تعتقد أن تسوس الأسنان مجرد مشكلة ناتجة عن تناول الوجبات الخفيفة السكرية، فقد يكون بسبب أيضًا ارتفاع سكر الدم الذى يغذي البكتيريا في فمك، مما يجعلك أكثر عرضة لأمراض اللثة والالتهابات، وحتى فقدان الأسنان، حيث أن مرضى السكري هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات اللثة بمرتين إلى ثلاث مرات، كما قد يكون تورم ونزيف اللثة مجرد علامة تحذير أولى، لذلك احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط والمضمضة.

ضباب الدماغ

ارتفاع سكر الدم باستمرار قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من سوء إدارة مرض السكر أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي، وحتى الإصابة بالزهايمر، لذلك حافظ على توازن سكر الدم، وغذِ عقلك بالدهون الصحية، والخضراوات الورقية، والنوم الكافي.

التأثير على الهضم

تعانى من أعراض مستمرة مثل الانتفاخ والغثيان والإسهال أو إمساك، فقد يكون ارتفاع سكر الدم السبب في ذلك، وقد يُتلف العصب المبهم، الذي يُساعد على تنظيم عملية الهضم، وتُبطئ هذه الحالة، المعروفة باسم شلل المعدة، سرعة خروج الطعام من معدتك، وهذا ليس مُزعجًا فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على كيفية امتصاص جسمك للعناصر الغذائية والأدوية، لذلك احرص على تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا، وركز على الأطعمة قليلة الدسم والألياف إذا بدأت أعراض شلل المعدة.

التأثير على الصحة الجنسية

يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على الصحة الجنسية للرجل والمرأة على حدٍ سواء، حيث يُضعف الرغبة الجنسية، وبالنسبة للنساء، فقد تعانين من جفاف في المهبل، حيث يؤثر ارتفاع سكر الدم على تدفق الدم ووظائف الأعصاب وتوازن الهرمونات، لذلك لا تتردد فى استشارة الطبيب، فهناك علاجات للحفاظ على الصحة الجنسية للنوعين.

فقدان السمع

الأذن أيضًا من بين الأضرار التي يسببها ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتشير الأبحاث إلى أن مرضى السكر أكثر عرضة لمشاكل السمع، بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة والأعصاب في أذنك الداخلية، وقد لا تلاحظ ذلك فورًا، فهو يبدأ تدريجيًا، لذلك افحص سمعك بانتظام إذا كنت مصابًا بمرض السكر خاصة عند ظهور أعراض ضعف السمع لديك.

كثرة التبول

ارتفاع سكر الدم يؤثر على المثانة ويضعفها مما يسبب أعرااضًا مثل كثرة التبول، حيث يُلحق مرض السكرى الضرر بالأعصاب التي تتحكم في المثانة، مما يؤدي إلى سلس البول، والتهابات المسالك البولية المتكررة، أو صعوبة إفراغ المثانة تمامًا، لذلك حافظ على رطوبة جسمك، وانتبه لعلامات العدوى، ولا تحبس البول لفترة طويلة، فهذا يزيد المشكلة سوءًا.

التأثير على الحالة النفسية

كثيراً ما نتحدث عن مرض السكر ومضاعفاته الجسدية، ولكنه أيضًا يؤثر على المزاج والحالة العاطفية، حيث أن مشاعر مثل القلق والاكتئاب والانفعال وتقلبات المزاج كلها مرتبطة بتقلبات سكر الدم، فعندما ترتفع مستويات السكر أو تنخفض بسرعة كبيرة، قد تتدهور صحتك النفسية.

التأثير على النوم

غالبًا ما يعاني مرضى السكر من صعوبة في النوم، فقد يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى كثرة التبول ليلًا، والتعرق الليلي، أو حتى متلازمة تململ الساقين، وهناك أيضًا صلة وثيقة بين مرض السكر وانقطاع النفس النومي، لذلك راقب مستويات سكر الدم ليلًا، وتجنب تناول وجبات عشاء دسمة، وافحص انقطاع النفس النومي إذا كنت تستيقظ متعبًا رغم نومك لمدة 8 ساعات.

يضعف الجهاز المناعي

ارتفاع سكر الدم يُبطئ عمل الجهاز المناعي، بما في ذلك الاستجابة المناعية، ولهذا السبب، تلتئم الجروح ببطء، وتدوم العدوى لفترة أطول، فالجروح والحروق، وحتى البثور الصغيرة، قد تُصبح خطيرة إذا ارتفعت مستويات السكر لديك بشكل مفرط، لذلك راقب حتى الإصابات البسيطة، وتعامل مع العدوى بجدية.

ما الذي يزيد من تفاقم مرض السكر

هناك عدة عوامل يمكن أن تُفاقم مرض السكر أو تزيد من خطر حدوث مضاعفات.. على النحو التالى:

سوء التغذية.

قلة ممارسة الرياضة.

زيادة الوزن.

التوتر المزمن.

التدخين.

عدم تناول الأدوية أو عدم انتظام قياس سكر الدم.

مشاكل النوم.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.