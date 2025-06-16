شكرا لقرائتكم خبر عن من تحسين المزاج حتى بناء العضلات.. للرياضة بعد الظهيرة فوائد مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعي أن تمارس الرياضة صباحًا، والبعض الآخر في بعض الدراسات ينصح بممارستها ليلًا، ولكن هل فكرت فى ممارسة رياضتك بعد الظهيرة؟ ينصحك تقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن للتمارين الصباحية لها فوائد جمة، ولكن لو تمكنت من ممارستها بعد الظهيرة كان لها فوائد مضاعفة، سواء للجسم أو حتى الفوائد التي تحصل عليها من التمرين ذاته.

فوائد ممارسة الرياضة بعد الظهيرة

ممارسة الرياضة في وقت متأخر من الصباح، أي بعد الظهيرة، يمكن أن يساعدك على الحصول على مجموعة من الفوائد:

- زيادة ومضاعفة القوة: حيث وجدت دراسة أن العضلة لها إيقاع يومي مشابه لدورات النوم والاستيقاظ، ولاحظ الباحثون أن قوة العضلات تبلغ في أعلى مستوياتها في فترة ما بعد الظهيرة، ما يجعل التمارين الرياضية في هذا التوقيت بالذات في أحسن الحالات ويعزز من القوة ويحسن من القدرة على التحمل العضلي واللياقة البدنية.

- تحسين العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية: لأن هذا التوقيت من اليوم قد تجد من يشاركك رياضتك من العائلة أو الأصدقاء، ما يجعلك أكثر صحة وسعادة.

- تقليل خطر الإصابة: ولا يجعلك عرضة لها، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2021، حيث إن درجة حرارة الجسم تكون أعلى في هذا التوقيت من اليوم، وبالتالي تساعد على تدفئة العضلات والمساعدة في الإحماء، ما يحسن من التمتع بالرياضة والاستفادة منها.

- تحسين الإحماء الجيد: في هذا التوقيت من اليوم، ما يجعله أقل عرضة للالتواءات والإجهادات والإصابات والمشكلات التي تحدث أثناء التمارين.

- تحسين الاسترخاء: لأنها غالبًا ما يتم أداؤها بعد المدرسة أو العمل، وبالتالي يعمل النشاط البدني على إطلاق هرمونات تحسن من الشعور بالاسترخاء والهدوء وتقلل من القلق والتوتر، ما يعمل على تحسين الصحة النفسية.

كيفية إنشاء روتين للتمرين جيد بعد الظهيرة هناك طرق لإنشاء روتين جيد لتمرين لمساعدتك في بناء عادات ثابتة مثالية:

- اختر تمرينًا مميزًا وتستمتع به: ولا يشعرك بالإجهاد الشديد ليلًا، مثل تمارين المشى، والجرى الخفيف، وتمارين الإحماء والقوة، وتمارين الضغط.

- مارس التمارين لمدة 30 دقيقة كاملة بعد الظهيرة، على الأقل 4 مرات أسبوعيا .

- احصل على قسط كافٍ من النوم: ولا تنام أقل من سبع ساعات كل ليلة حتى تشعر بالنشاط بعد الظهيرة لممارسة رياضتك.

- جهز أطعمتك الصحية الغنية بالبروتين ووجبات خفيفة قبل التمرين: تلك المسموح بها، وخزنها في مطبخك لتحسين وتعزيز روتين التمرين جيد.

- استعد لتمرينك من الليلة السابقة: وحضر ملابسك وحضر معداتك وأدواتك وزجاجة المياه الخاصة بك لتوفير الوقت والمجهود.