شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايمًا جدل فاضى.. أسئلة تفتح باب الصداقة مع والديك والان مع تفاصيل الخبر

العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة شديدة الخصوصية، ومن المعتاد أن ينظر الأبناء لآبائهم نظرة احترام وتوقير ومحبة، ورغم خصوصية تلك العلاقة، لكن قد لا يتسطيع كل الأبناء من بناء علاقة صداقة مع أبائهم.

وقد يعتقد الجميع أنهم يعرفون آبائهم بالكامل، لكن بعيدًا عن دورهم كأمهات وآباء، هم أيضًا بشر ولديهم قصص ومشاعر قد لا يعلم عنها الأبناء من قبل، ومفتاح بناء علاقة صداقة بين الطرفين هي مشاركة تلك الذكريات والمشاعر.

ونشر موقع "Very well mind" مجموعة من الأسئلة التي تساعد على بناء علاقة صدافة بين الأبناء ووالديهم، عن طريق مشاركة ذكرياتهم ومشاعرهم القديمة.

أسئلة تساعدك على تقوية علاقة الصداقة مع والديك

إذا كنتَ مهتمًا بمعرفة شخصيات والديك قبل أن تكبر، وكيف كانوا خارج نطاق دورهم الأبوي، فمن المهم أن تطرح عليهم الأسئلة المناسبة لتقربك منهم، مثل:

أسئلة حول الطفولة

ما هي ذكرياتك الأولى عندما كنت طفلاً؟

ما هي ذكرى من طفولتك التي لا تزال تجعلك تبتسم؟

ما هي الكتب أو الأفلام أو الموسيقى التي كنت تحبها عندما كنت صغيرا؟

كيف كان والديك عندما كنت طفلا؟

هل كانت لك علاقة مع أجدادك؟

كيف كانت المدرسة بالنسبة لك؟

من كان صديقك المفضل؟

ماذا أردت أن تكون عندما تكبر؟

كيف كنت عندما كنت مراهقًا؟

هل خالفت القواعد يومًا وأنت طفل؟ ما الذي أوقعك في المشاكل؟

أسئلة عن الحب

من هو الشخص الذي أحببته لأول مرة وماذا حدث؟

ما هو أول شيء لاحظته في "أمي/أبي" عندما التقيت بهما؟

متى عرفت أنه الشخص المناسب لك؟

كيف كان يوم زفافك؟

ما هي ذكرياتك المفضلة عن "أمي/أبي"؟

ما هي بعض التحديات التي واجهتها في علاقتك ؟

ما هو أكبر وقع شجار بينكما ؟

أسئلة حول الحياة

كيف كنت تعتقد أن حياتك ستبدو في هذا العمر؟

ما هي النصيحة التي تقدمها لنفسك الأصغر سنا؟

ما هو الشيء الجديد الذي تعلمته عن نفسك عندما تقدمت في العمر؟

ما الذي يقلقك أكثر هذه الأيام؟

ما هو الذي يجلب لك أكبر قدر من الفرح أو السلام هذه الأيام؟

ما هو الشيء الذي حلمت دائمًا بفعله ولكن لم تفعله حتى الآن؟

ما هو التحدي الأكبر الذي واجهته في حياتك والذي تغلبت عليه في النهاية؟

هل هناك أي شيء تتمنى لو فعلته بشكل مختلف في حياتك ؟

ما هي دروس الحياة التي تعلمتها بالطريقة الصعبة؟

كيف تريد أن تقضي سنواتك القادمة؟

أسئلة حول العمل

ما هي أول وظيفة قمت بها؟

ما هي الوظيفة أو المشروع المفضل لديك حتى الآن؟

هل كان لديك مرشدًا يرشدك في مسيرتك المهنية؟

ما هو أكبر فوز مهني حققته؟

هل لديك أي ندم فيما يتعلق بمسيرتك المهنية؟

أسئلة حول العالم

ما هي الطريقة التي أصبح بها العالم أفضل الآن مقارنة بالوقت الذي كنت تكبر فيه؟

ما هو الشيء الذي تفتقده من "الأيام القديمة"؟

هل هناك أي تغييرات في المجتمع أو التكنولوجيا لا تزال تبهرك؟

ما هو الشيء الذي كان يعتبر طبيعيًا عندما كنت صغيرا والذي قد يكون صادمًا الآن؟

ما هو الشيء الذي يعجبك في جيل اليوم؟

ما هو الشيء في العالم الحديث الذي لا تفهمه؟

ما هي الأحداث العالمية التي أثرت على طريقة تفكير جيلك؟

ما الذي يقلقك أكثر بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه العالم؟

ما الذي يعطيك الأمل للمستقبل؟

هل سبق لك أن تعرضت لصدمة ثقافية؟

أسئلة عنك

متى عرفت أنك حامل بي؟

ما هو الشيء الذي تتذكره أكثر عن اليوم الذي ولدت فيه؟

كيف اخترت اسمي؟

ما هو انطباعك الأول عني عندما كنت طفلة؟

ما هي ذكرياتك المفضلة عني؟

ما هي بعض أصعب اللحظات التي مررت بها كوالد؟

ما هو الجزء الأكثر مكافأة في الأبوة بالنسبة لك؟

هل عيد ميلادي يحمل أي ذكريات خاصة بالنسبة لك؟

هل كانت هناك لحظة نظرت فيها إلي وفكرت، "واو، لقد كبروا حقًا"؟

ما هي آمالك وأحلامك بالنسبة لي عندما كنت طفلاً؟

لماذا من المهم أن ننظر إلى والدينا كأشخاص؟

يعد النظر إلى والدينا باعتبارهم أشخاصًا، وليس فقط كمقدمي خدمات أو حماة أو صانعي قرار، أمر مهم لأسباب عديدة:

يُنشئ تواصلًا: لا يُمكنك التواصل حقًا مع شخصٍ تراه في دورٍ واحدٍ فقط، عندما تسأل والديك عن شغفهما، وصداقاتهما، وندمهما، وأحلامهما، فإنك تفتح الباب لمحادثاتٍ أعمق.

يُثري هويتنا: يلعب آباؤنا دورًا هامًا في تاريخنا، بفهم رحلتهم الفردية، نكتسب فهمًا أعمق لجذورنا وتراثنا الثقافي وهويتنا . يساعدنا ذلك على فهم سبب كوننا على ما نحن عليه، سواءً أكان جيدًا أم سيئًا، ويوفر إطارًا لنمونا الشخصي.

يُعزز النضج العاطفي: من منظور نفسي، يعد إدراك آبائنا كأفراد، لهم تاريخهم وصراعاتهم وأحلامهم وعيوبهم، إنجازًا رئيسيًا في التطور العاطفي والوعي بالذات حيث يتيح لنا الانتقال من منظور طفولي إلى فهم أكثر دقةً ونضجًا للعلاقات الإنسانية، وهو ما يعد جزء أساسي من النضج العاطفي.

تعزيز الفهم: عندما ندرك أن والدينا لديهم ضغوطاتهم الخاصة، وانعدام الأمن، والصدمات الماضية ، يصبح من الأسهل فهم سبب كونهم على هذا النحو، عندها نبدأ في فهم أن اختياراتهم وأساليب التربية غالبًا ما تنبع من تجاربهم الحياتية الخاصة، وتربيتهم، والضغوط المجتمعية التي واجهوها.

يشفي الاستياء: يحمل الكثير منا جروحًا عاطفية، أو احتياجات أو إحباطات متجذرة في الطفولة، و فهم حدود والدينا في سياق حياتهم الخاصة يمكن أن يُخفف من الاستياء، ويدعم التسامح، ويخلق مساحة للشفاء.

يخفف من الصدمات بين الأجيال: يمكن أن تنتقل التجارب والأنماط العاطفية غير المعترف بها عبر الأجيال، ومن خلال فهم ماضي آبائنا، يمكننا تحديد أنماط الصدمات بين الأجيال واختيار معالجتها بوعي، ومنعها من الاستمرار في حياتنا وعلاقاتنا.