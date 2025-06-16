شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. وجبات إفطار تشعرك بالشبع لأطول وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

يعد تناول الطعام في الصباح أمرًا ضروريًا لمرضى السكر، ولا ينصح على الإطلاق بتخطى تلك الوجبة تجنبًا لحدوث نقص في سكر الدم "كومة السكر"، والذي قد يتحول بسرعة إلى حالة طبية طارئة.

ووفقًا لموقع "Self" يوجد عدد من وجبات الإفطار المناسبة لمرضى السكر، والمتنوعة منعًا للشعور بالملل، كما أنها تساعد المريض على الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنها تحتوى على العناصر الغذائية المهمة على رأسها الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات، بشكل متوازن.



شكشوكة خضراء

الشكشوكة

تعد الشكشوكة، والمصنوعة من البيض والخضروات كالبصل والفلفل والطماطم، من الأطباق الشائعة وسهلة التحضير، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، مثل طهو البيض مع الخضروات في المقلاه أو إضافته إليها بعد سلقه، ويمكن أيضا طهوها بطريقة مختلفة، عن طريق إضافة لمسةً خضراء للطبق، معتمدةً بشكل كبير على الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة مثل السبانخ.

سلطة الجبن قريش

يعد الجبن القريش من الخيارات المناسبة لإفطار مرضى السكر، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وهي مشكلة شائعة لدى المرضى السكر، ويتميز جبن قريش بنكهة خفيفة، ويفضل البعض خفقه في محضرة الطعام أو الخلاط لجعله أكثر دسمًا، كما يمكن تحضيره بشكل طبق سلطة مشبعة، بإضافة الخضروات الطازجة والريحان إليه.



بان كيك صحى

فطائر "بان كيك" بالجبن القريش

فطائر البان كيك سهلة التحضير، ويمكن إعدادها بإستخدام الجبن القريش منخفض السعرات الحرارية، أو دقيق الشوفان لإضافة الألياف، ويمكن تقديمها مع الزبادي والتوت لمزيد من البروتين والألياف

زبادي مع الحبوب والتوت

يمكن صنع وجبة إفطار مميزة، فقط ضع كوبًا واحدًا من الزبادي الخالي من الدسم في وعاء حبوب، وأضف ملعقة صغيرة من العسل ورشة من القرفة المطحونة، ثم زين الطبق بنصف كوب من التوت ونصف كوب من حبوب الإفطار الكاملة من اختيارك، مثل الشوفان.



مافن الموز

مافن الموز

على الرغم من أن الموز يحتوي على كربوهيدرات بسيطة قد ترفع مستوى السكر في الدم، إلا أنه يحتوي أيضًا على ألياف تُبطئ امتصاصها، ومن أكثر ما يميزه أنه يمكن إستخدامه في صناعة أكواب الكيك بديلا عن الدقيق، ويمكن أيضا إضافة بعض الفواكه أو المكسرات إليه.