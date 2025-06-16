شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير التوتر على النوم والذاكرة.. نصائح لطلبة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

تؤكد الدراسات تأثير التوتر والقلق على دورة النوم وضعف الذاكرة، لذلك من المهم لطلاب الثانوية العامة، حيث يخوضون حاليًا الامتحانات النهائية، محاولة التخلص من التوتر المزمن والقلق الذى قد يؤثر على أدائهم في المذاكرة والامتحانات وقد يكون سببًا في صعوبة النوم وتذكر المعلومات، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Earth.com".

لقد أمضى الباحثون سنوات في دراسة أسباب تأثير التوتر على مواعيد النوم، كما درسوا كيف يمكن للتوتر أن يُضعف قدرتنا على تذكر المعلومات المهمة في اليوم التالي، ويميل عقلنا إلى الانشغال بأمور تُرهقنا ليلًا ونهارًا، مما يؤثر على روتين يومنا العام ويجعلنا نشعر وكأننا محاصرون.

ووفقًا لدراسة أجراها الباحثون من جامعة بنسلفانيا، لاستكشاف مسار عصبي قد يؤثر عليه التوتر وما يترتب على ذلك من حدوث اضطرابات في النوم والذاكرة، فعندما يؤثر التوتر على الدماغ لا يؤثر فقط على ردود الفعل العاطفية فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى حدوث تغييرات في الدماغ، حيث أن أحد المناطق الرئيسية التي تتأثر في دماغنا هي النواة البطينية في منطقة ما تحت المهاد (PVN)، والتي تساعد الجسم على الاستجابة للتهديدات عن طريق إرسال الإشارات وإطلاق الهرمونات، حيث يسبب هذا التأثير تعطيل أنماط النوم ويمنع تكوين الذاكرة الصحية.

العلاقة بين التوتر والنوم والذاكرة

قام علماء الأعصاب بدراسة تأثيرات تحفيز النهايات العصبية البطينية الجانبية، واكتشفوا ارتباطها بالوطاء الجانبي (LH)، الذي ينظم الجوع واليقظة، حيث يقول الباحث الرئيسى للدراسة، إن تنشيط الخلايا العصبية CRHPVN يضعف أداء الذاكرة ويزيد من اليقظة، في حين أن تثبيط الخلايا العصبية CRHPVN أثناء التوتر والإجهاد يحسن الذاكرة ويعزز دورة النوم الصحية.

ولا يقتصر تأثير التوتر على اضطراب النوم، بل يُضعف الذاكرة أيضًا، فعندما تكون خلايا PVN نشطة، يحدث خلل في الذاكرة، وهذا يُشير إلى أن أي خلل في منطقة تحت المهاد يؤثر على كيفية تخزين الدماغ للمعلومات.

يعتمد الدماغ على إيقاع محكم من دورات النوم والاستيقاظ وروتينات تعزيز الذاكرة، والتي يبدو أن خلايا CRH في PVN تعطلها، ما يترتب على ذلك تعطيل أنماط الراحة الطبيعية، وتمنع معالجة الذاكرة بكفاءة، مما قد يؤدي إلى تأثيرات طويلة المدى على الوضوح العقلي والتوازن العاطفي.

فيما يلى.. نصائح لطلاب الثانوية العاملة للتعامل مع القلق والتوتر والإجهاد خاصة خلال فترة الامتحانات

التعامل مع التوتر والإجهاد بعناية يحسن أنماط النوم ومن ثم يكون للراحة والنوم عدد ساعات كافى تأثير إيجابى على القدرة على المذاكرة وتذكر المعلومات، ويمكن ممارسة بعض التقنيات البسيطة جدًا يمكن للطلاب القيام بها من أجل تخفيف التوتر والقلق في الامتحانات، مثل ممارسة تقنية التنفس العميق من أجل الاسترخاء بجانب التأمل ولو لدقائق معدودة، كما يمكن للنوم في غرفة هادئة مظلمة بعيدًا عن الإضاءة العالية والهواتف المحمولة أن تعزز جودة النوم.

ويمكن أيضًا تناول مشروبات من الأعشاب والمكونات الطبيعية في الليل للمساعدة على النوم والتقليل من مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاى، والحفاظ على الترطيب خاصة في الطقس الحار من خلال شرب ما يكفى من الماء والسوائل الطبيعية.