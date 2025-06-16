شكرا لقرائتكم خبر عن لو إجابتك مش مطمناك أول يوم امتحانات.. حيل سهلة لتخطى المشاعر السلبية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم أولى امتحانات الثانوية العامة ، وبدأت معها مشاعر القلق والتوتر تجاه الإجابات والحلول، فهو وقت جنى ثمار المذاكرة والاجتهاد على مدار عام.

إجاباتك فى أول يوم امتحانات، لا علاقة لها فيما بقى من امتحاناتك القادمة، فما تم إنجازه والانتهاء منه لا يجب أبدا الرجوع إليه.أيا كان أداؤك يجب ألا يؤثر في نفسيتك، عليك أن تفصل كل امتحان على حدة.

قال الدكتور عادل سلطان، استشاري النفسية قصر العيني، إن الأداء في أولى الامتحانات يؤدي ـ إذا ما استسلمت لمشاعره السلبية ـ إلى شعور حاد بالاحباط والعزلة وفقدان الأمل، هذه المشاعر قد تصيبك باضطراب شديد مؤقت من القلق الحاد والتوتر والشعور بالاكتئاب. لذا عليك ألا تترك نفسك لتلك المشاعر السلبية مهما كلفك الأمر، لأنها تتضخم وتتفاقم وتصبح خطيرة.

حيل للسيطرة على المشاعر السلبية



- ذكر نفسك دومًا أن القادم هو الأهم، وأن ما فات ليس بيديك مطلقًا.

- الشعور بالندم شعور قاتل، لا تترك نفسك له أبدًا.

- مارس تمارين التنفس والهدوء والاسترخاء كلما أتتك فكرة سلبية عن الامتحان السابق.

اهتم بالتفكير الإيجابي، فكر على سبيل المثال أن هذا الامتحان الصعب قد مر بكل مشكلاته، أو أن عليك التركيز على خطتك القادمة لتحقيق نتائج أفضل

- تحدث مع شخص مقرب منك مثل عائلتك، أو أفصح عن مشاعرك لنفسك.

- من الطبيعى أن تخطئ في الامتحان، فكر بهذه الطريقة الإيجابية.

- اهتم بتلافي أخطائك السابقة في الامتحان القادم، ولا تكن متوترًا، كن هادئًا، فالتوتر لا يجلب لك نتائج أفضل.

التوتر والقلق بعد أول امتحان



وفى السياق ذاته، نصح الطلاب تقرير نشر فى موقع scmp بضرورة الاهتمام بمجموعة من النصائح النفسية بعد انتهائك من أداء امتحانك الأول، فقد يصيبك بعض التوتر والقلق ويتأثر جسدك ونفسيتك، لكن عليك بالسيطرة على هذه المشاعر السلبية :

- مهما كان أدائك فى الامتحانات حاول المحافظة على روتينك اليومي أثناء تلك الفترة، من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة وغير المجهدة أثناء المذاكرة

- حافظ على روتينك فى تناول طعام صحى وتجنب تماما الوجبات السريعة

- النوم الجيد هام حتى لا يزيد معدل التوتر لديك، ويفضل أن تنام مبكرا وتبدأ مذاكرة مكثفة من اليوم التالى، وتكتفى بمذاكرة بعض النقاط بشكل خفيف فى هذا اليوم

- توقف عن قول عبارات سلبية لنفسك، بل حفز نفسك بأفكار إيجابية مثل سوف اتمكن من المذاكرة بجد

فيما نصح الدكتور امجد العجرودى، استشارى النفسية المجلس الإقليمى للصحة النفسية، بمجموعة من النصائح لطلبة الثانوية العامة:

- لا تجلب لنفسك طاقة سلبية، فلا تراجع الامتحانات السابقة ولا تتوتر من الامتحانات القادمة

- اهتم بالحفاظ على تركيزك وهدوءك فلا تفقد أبدا هدوءك النفسى، لأنه عامل قوى فى زيادة تركيزك وقدرتك على المذاكرة

- اهتم بالنوم الجيد والطعام الجيد ومارس يومك بشكل طبيعى فلا داعى للضغوط الحادة

- لا تستسلم لأفكار النسيان والخوف والتشتت

- ركز على ما قادم وعدم التركيز على الماضي

نصائح تحسن نفسيتك وتخلصك من الإحباط

وفقا لتقرير مطول نشر فى موقع innerdrive uk فإن الأداء السيء فى الامتحان لا يعنى نهاية العالم، وعلى الطالب أن يتمالك نفسه سريعا، ويبدأ فى مواصلة رحلته ويتوقف عن الأفكار السلبية، وعليه أن يستعين ببعض الحيل النفسية التالية، التى تساعده على التوقف عن التفكير المحبط السلبى، فالإحباط قد يخلف نتائج نفسية خطيرة، منها اضطراب التفكير، والتشتت والنسيان وصعوبة الفهم:

- لا تسهب فى الحديث عن الامتحان، لا تتحدث كثير عن أخطائك فيه، لا تتحدث مع الغير عن المشكلات التى وقعت فيها وأنت تؤديه، هذه الأفعال تسمى العقلية السلبية التى يجب أن تتخطاها سريعا ولا تقف عندها

- طمئن نفسك بكلمات محفزة، أنا جيد، وسوف أودى جيدا فى الامتحان القادم

- تقبل اخفاقك وعدم كتم مشاعرك لبضع من الوقت، حتى ولو من خلال البكاء، ولكن تخطى هذا سريعا

- استشناق بعض الهواء قبل البدء فى المادة التالية أمر هام وجيد وسوف يساعدك نفسيا

- واجه المشكلات النفسية التى قابلتها بشكل إيجابى، إّذا كنت قد تأخرت فى حل الامتحان عن الوقت المحدد، كن إيجابى وتدرب على الحل بسرعة

- الضغط لنفسى على نفسك بيديك أمر فى غاية الخطورة، لا تستسلم للقسوة على نفسك كن إيجابى