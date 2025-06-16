شكرا لقرائتكم خبر عن ما تزودهاش.. 7 مكملات غذائية تهدد صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه، ولكن حتى جرعة زائدة بسيطة قد تُسبب اضطرابًا في نبضات قلبك. أصبحنا نعيش في عصر الهوس بالصحة والعافية، حيث يعشق الكثير منا تناول مساحيق البروتين، ومكملات ما قبل التمرين، وحرق الدهون، وغيرها، ولكن تكمن المشكلة في أن كثرة الكمية أو تناول جرعات زائدة من هذه المكملات قد تسبب اضطرابًا وتؤثر على صحة القلب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 مكملات غذائية تهدد صحة قلبك عند الإفراط فيها:مكملات ما قبل التمرين الغنية بالكافيين

يحرص عشاق الرياضة تناول جرعات من المكملات قبل أداء التمرين، مثل الكافيين، وبيتا ألانين، وكرياتين، ومجموعة متنوعة من النكهات الاصطناعية، لكن الكافيين يخطف الأنظار، ويمكن لتناول جرعة معتدلة (200-300 ملج) أن تُعطيك ذلك الشعور بالنشاط، ولكن إذا زادت الجرعة فأنت تُخاطر بصحة قلبك، حيث تؤدى الجرعات الزائدة إلى سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، وارتفاع ضغط الدم، وفي الحالات القصوى قد يصل الأمر إلى الإصابة بنوبة قلبية مُفاجئة.

فيتامين د "فيتامين أشعة الشمس"

فيتامين د مفيد جدًا لصحة العظام ودعم المناعة وتنظيم الحالة المزاجية وغيرها، ولكن على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، فإن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، وهذا يعني أنه يمكن أن يتراكم في جسمك، ولا يتم التخلص من الجرعة الزائدة، حيث يمكن للجرعات العالية منه (أكثر من 10000 وحدة دولية يوميًا) أن ترفع مستويات الكالسيوم في الدم، مما يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، وتشمل العلامات الغثيان والقيء، وفي الحالات الشديدة، عدم انتظام ضربات القلب.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى تكلس الشرايين، مما يحولها إلى أنابيب صلبة تجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وهذا طريق مباشر لارتفاع ضغط الدم وربما تصلب الشرايين، و الجرعة الموصى بها من فيتامين د للبالغين تصل إلى 1000-2000 وحدة دولية يوميًا، فإذا كنت تتناول المزيد، فافحص مستويات الدم كل بضعة أشهر.

مكملات البوتاسيوم

البوتاسيوم ضروري لوظائف العضلات، بما في ذلك عضلة القلب، ونقصه يُعرّضك لخطر التشنجات وعدم انتظام ضربات القلب، والإفراط فيه يُعرضك أيضًا لخطر فرط بوتاسيوم الدم، الذي قد يكون قاتلًا، وتتوفر مكملات البوتاسيوم عادةً بأقراص بتركيز 99 أو 500 ملج، وقد يؤدي تناول عدة أقراص بجرعات عالية إلى ارتفاع حاد في مستويات البوتاسيوم في الدم.

وتشمل أعراض فرط بوتاسيوم الدم، الضعف والغثيان والوخز، والأخطر من ذلك، تباطؤ ضربات القلب الذي قد يؤدي إلى السكتة القلبية، ويُعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، لأن تصفية البوتاسيوم تعتمد بشكل كبير على وظائف الكلى، لذلك تجنب تناول أقراص البوتاسيوم عالية الجرعة أو تناولها تحت إشراف طبى، كما يمكنك الحصول عليه من مصادره الطبيعية من أطعمة مثل الموز والسبانخ والأفوكادو.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

أحماض أوميجا 3 الدهنية معروفة بفوائدها لصحة القلب، مثل زيت السمك، وزيت الكريل، وزيت الطحالب، فهي تُخفض مستويات الدهون الثلاثية، وتُقلل الالتهابات، بل وتُساعد على استقرار نبضات القلب، ولكن تناول أكثر من 3 جرامات يوميًا من هذه الأحماض الدهنية يُمكن أن يزيد من خطر النزيف عن طريق زيادة سيولة الدم، وهي مُشكلة تُمثل خطرًا مُحتملًا إذا كنت تتناول مُضادات التخثر أو تُخطط لإجراء عملية جراحية.

وفي حالات نادرة، يُمكن أن يُسبب الإفراط في تناول أوميجا 3 الرجفان الأذيني، وهو اضطراب في ضربات القلب يُمكن أن يُؤدي إلى سكتة دماغية إذا تُرك دون علاج، لذلك فبينما تُعتبر الجرعات المُتوسطة (1-2 جرام يوميًا) آمنة لمعظم الأشخاص، فإن تجاوز الجرعة المُوصى بها يتطلب إشرافًا طبيًا.

الكرياتين

يُعد الكرياتين من أكثر المكملات الغذائية أمانًا، وهو معروف بقدرته على تعزيز قوة العضلات والمساعدة على التعافي، لكن تناول 20-30 جرامًا يوميًا قد يُسبب الجفاف والتشنج، وفي الحالات القصوى، اختلال توازن الإلكتروليتات الذي يؤثر على وظائف القلب، كما تتأثر الكلى بالجرعات الكبيرة من الكرياتين، وقد يُسبب ضعف وظائف الكلى ضغطًا غير مباشر على القلب، فإذا لم يحصل قلبك على توازن الإلكتروليتات الذي يحتاجه، فقد تُصاب باضطرابات نظم القلب.

مكملات الحديد

تُنقذ مكملات الحديد الكثيرين من فقر الدم، إلا أن فرط الحديد، أو داء ترسب الأصبغة الدموية، قد يُسمم أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب، حيث يُولد الحديد الزائد جذورًا حرة، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة، ومع مرور الوقت، قد تُصاب باعتلال عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى قصور القلب.

وتناول حبوب الحديد دون الحاجة إليها قد يُرهق جسمك، وتشمل أعراض فرط الحديد، الشعور بالتعب، وآلام المفاصل، وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك لا تتناول مكملات الحديد إلا إذا كنت تأكدت من أنك تعانى من نقص عن طريق إجراء فحوصات الدم المخبرية، واتبع تعليمات الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب ولا تتجاوزها.

فيتامين E

فيتامين E يُعتبر علاجًا لأمراض القلب، وقد اكتسبت المكملات الغذائية بجرعات عالية (400 وحدة دولية فأكثر) رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لكن أظهرت أبحاث لاحقة أن الجرعات الكبيرة من هذا الفيتامين قد تزيد من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، ومما يثير القلق، خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بسبب تسييل الدم، وهى حالة لا تقل خطورة عن السكتة الدماغية المرتبطة بالجلطة، بل قد تكون أشد، فإذا كنت تتناول بالفعل أدوية لتسييل الدم، فإن إضافة جرعة عالية من فيتامين E قد تعرضك للخطر، وتكفي جرعة 15 ملج (22 وحدة دولية) يوميًا لمعظم الأشخاص، وإذا كنت ترغب في تناول المزيد، فاستشر طبيبك أولًا.