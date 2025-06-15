شكرا لقرائتكم خبر عن مفاصلك وجعاك.. أهم الأسباب المرضية وامتى لازم تزور طبيبك والان مع تفاصيل الخبر

معظم الأشخاص يعانون من آلام وأوجاع في المفاصل أو العضلات بنسب مختلفة. يتأثرون فى الغالب بالضغط النفسي والشيخوخة والتوتر والمشكلات العضلية، والكثير من العوامل الأخرى، مثل الإجهاد الحاد، ولكن متى يستدعى الأمر الذهاب لطبيب مختص ؟!

أسباب آلام المفاصل الشائعة

وفقًا لتقرير نشر في موقع Health Beat، فإن آلام المفاصل الشائعة لها الكثير من العوامل والأسباب، منها:

- تناول بعض الأدوية دون غيرها، مثل المضادات الحيوية وغيرها.

- الإفراط والإجهاد الحاد وعدم الالتزام.

- العدوى أو المرض، مثل الالتهابات والعدوى الفيروسية والبكتيرية والحمى والإنفلونزا.

- صعوبات النوم.

- الألم العضلي الليفي الذي قد يسبب مشكلات عضلية كثيرة ويسبب التعب العام واضطراب الذاكرة وفقدان أو زيادة كبيرة في الوزن في اليدين.

- بعض الأمراض، مثل اضطرابات الغدة الدرقية والتهابات المفاصل والنقرس ومرض لايم.

الوقاية من آلام المفاصل

يمكن الوقاية من خلال بعض النصائح:

- الأنشطة البدنية منخفضة الإجهاد والتأثير، مثل ركوب الدراجة والسباحة.

- تجنب التمارين عالية التأثير.

- تدريب القوة لبناء العضلات التي تحسن من عمل المفاصل.

ماذا يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من تلك الآلام؟

- الحصول على قسط وافر من الراحة.

- استخدام الثلج أو وسائد التدفئة.

- تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

- ارتداء الضمادة.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

- إذا كنت تعاني من تورم في المفاصل.

- إذا عانيت من تصلب في المفاصل.

- عدم القدرة على تحمل وزنك.

- ارتفاع درجة حرارة المفصل وسخونته.

- انحشار في المفصل.

- حدوث عدم استقرار في المفصل وعدم قدرتك على الحركة بأمان.