شكرا لقرائتكم خبر عن استمرت 12 عاما.. تجربة بالخلايا الجذعية المعدلة تكشف أسباب التوحد والان مع تفاصيل الخبر

أجرى باحثون من جامعة كوبي اليابانية، دراسة حول أسباب الإصابة باضطراب طيف التوحد، باستخدام 63 سلالة من الخلايا الجذعية الجنينية للفئران، تحمل كل منها طفرة جينية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا الاضطراب.

وبحيث موقع "Science daily" اعتمدت الدراسة على الجمع بين التلاعب التقليدي بالخلايا الجذعية، وتعديل الجينات الدقيق باستخدام تقنية كريسبر، حيث تمكن الباحثون من بناء منصة موحدة تحاكي الحالات الجينية المرتبطة بالتوحد لدى الفئران، ولا تقتصر هذه النماذج على محاكاة السمات المرتبطة بالتوحد فحسب، بل تكشف أيضًا عن اختلالات وظيفية رئيسية، مثل عدم قدرة الدماغ على التخلص من البروتينات المعيبة.

واستغرقت الدراسة 12 عاما، وتم خلالها الجمع بين تقنية معالجة تقليدية للخلايا الجذعية الجنينية للفئران، وهي خلايا يمكن تحويلها إلى أي نوع من خلايا الجسم تقريبًا، ونظام تحرير الجينات كريسبر، والذي يتميز بدقة عالية وسهولة استخدامه، أثبتت هذه الطريقة الجديدة كفاءتها العالية في إنتاج متغيرات جينية من هذه الخلايا، ومكّنت فريق جامعة كوبي من إنتاج بنك يضم 63 سلالة من الخلايا الجذعية الجنينية للفئران، وهي من أكثر المتغيرات الجينية ارتباطًا باضطراب طيف التوحد.

وتمكن الفريق البحثى من تطوير مجموعة واسعة من أنواع الخلايا والأنسجة، و إنتاج فئران بالغة باختلافاتها الجينية، وأثبت تحليل هذه الخلايا وحدها أن سلالاتها الخلوية تعد نماذج مناسبة لدراسة اضطراب طيف التوحد، وأتاحت سلالات الخلايا أيضًا إجراء تحليلات بيانات واسعة النطاق لتحديد الجينات النشطة بشكل غير طبيعي، وتحديد أنواع الخلايا التي تُلاحظ فيها هذه الظاهرة.

وتوصل تحليل البيانات إلى أن الطفرات المسببة للتوحد غالبًا ما تؤدي إلى عجز الخلايا العصبية عن التخلص من البروتينات المشوهة، وهو ما يعد أمرا مثيرا للاهتمام بشكل خاص، لأن الإنتاج المحلي للبروتينات سمة فريدة في الخلايا العصبية، وقد يكون نقص مراقبة جودة هذه البروتينات عاملًا مسببًا للعيوب العصبية.

ووفقا للفريق، فإن المتغيرات الجينية التي تناولتها الدراسة، مرتبطة أيضًا باضطرابات عصبية نفسية أخرى، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، مما يبرز أهمية تلك الدراسة لبحث حالات أخرى أيضًا.