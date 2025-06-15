شكرا لقرائتكم خبر عن للمدرسين.. لو عندك طالب في اللجنة مريض سكر اعرف علامات الانخفاض والتصرف الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء امتحانات الثانوية العامة، قد يتصادف وجود طالب مريض بالسكر داخل اللجنة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والتوتر المصاحب لأداء الامتحانات، مما قد يترتب عليه حدوث نوبة انخفاض لسكر الدم، الأمر الذى يستلزم على المدرسين المراقبين داخل اللجان، الوعى بأعراض تلك النوبات للتعامل بشكل سريع مع الطلاب المصابين بها.

وتحدث تلك النوبات التي يطلق عليها "كومة السكر"، عندما تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير، وقد لا يسبب انخفاض مستوى سكر الدم قليلاً عن المعدل الطبيعي أي أعراض، لكن الانخفاض الشديد قد يسبب أعراضاً حادة تتطلب علاجاً طبياً فورياً.

ونشر موقع "Kids health"، أهم أعراض نوبات مرض السكر لدى الأطفال والمراهقين، والإسعافات الأولية اللازمة في حالة الإصابة بها.

أسباب انخفاض السكر في الدم

يمكن أن يحدث انخفاض سكر الدم لأسباب مختلفة، وقد تنخفض مستويات السكر في الدم إذا كان الطفل مر بما يلى:

تخطى أو تأجيل تناول الوجبات، أو عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات عند أخذ دواء السكر

الحقن بكمية كبيرة أو نوع خطأ من الأنسولين ، أو حقنه في غير موعده

ممارسة الرياضة بكثافة دون تناول وجبات خفيفة إضافية أو تعديل جرعة الدواء

أعراض نقص السكر في الدم

يمكن أن يسبب نقص السكر الخفيف في الدم، وتحديدا للمرضى من الأطفال والمراهقين، الأعراض التالية:

ضربات قلب سريعة

بشرة شاحبة ومتعرقة

صداع

عدم وضوح الرؤية

الجوع الشديد

الدوار

التعب

ويمكن أن يؤدي انخفاض سكر الدم الشديد أيضًا إلى ظهور الأعراض التالية:

ارتباك

الإغماء

عدم الاستجابة أو الاستيقاظ

بعض مرضى السكر لا يستطيعون الشعور بالعلامات المبكرة لانخفاض سكر الدم، قد لا يدركون حاجتهم إلى علاج سريع، مما قد يؤدي هذا إلى أعراض أكثر خطورة مع استمرار انخفاض مستويات السكر في الدم.

الإسعافات الأولية في حالة انخفاض سكر الدم

يُصاب كل طفل مصاب بالسكري تقريبًا بنوبة خفيفة من انخفاض سكر الدم أحيانًا. ونادرًا ما تُشكل هذه النوبة حالة طوارئ خطيرة، وعندما يكون مستوى السكر في الدم منخفضًا، فإن الهدف هو إعادته إلى المعدلات الصحية بسرعة، وهو ما يستلزم اتباع تلك الخطوات إذا كان الطالب مستيقظا:

فحص مستوى السكر في الدم إن أمكن لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن نقص سكر الدم، وفى حالة عدم التمكن من ذلك لحظيا، يجب البدء في علاج الأعراض فورا

أعطى الطالب طعامًا أو مشروبًا سكريًا يرفع مستوى السكر في دمه بسرعة، مثل المشروبات الغازية العادية، أو العصائر أو الكيك، وعادةً ما تتوقف الأعراض بعد حوالي 10 دقائق من تناول الطفل للسكر.

فحص مستوى السكر في الدم مرة أخرى بعد 15 دقيقة من إعطاء السكر، للتأكد من أن المستوى لم يعد منخفضًا.

يمكن تكرار هذه الخطوات حتى يصبح مستوى السكر في الدم ضمن النطاق الصحي.

وفى حالة تعرض الطالب للإغماء، يجب الاتصال بالإسعاف فورا، وعدم محاولة إعطاءه أي شيء عن طريق الفم حتى يستيقظ منعا لتعرضه للإختناق.