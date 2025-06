شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تعزز الالتهاب وتساعد فى تكوين الكرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That ، أن هناك 8 أطعمة مسببة للالتهابات تؤدي إلى تراكم دهون البطن، وتؤكد أخصائية التغذية أن هذه الأطعمة الثمانية قد تكون سبباً في تراكم الدهون في البطن من خلال الالتهاب الخفي.

قالت الدكتورة تارا كولينجوود، اخصائية التغذية، والمؤلفة المُشاركة لكتاب " البطن المُسطح للمبتدئين" ، إن العديد من الأطعمة والتوابل والمشروبات الشائعة قد تُسبب تراكم الدهون في بطنك، وتقدم 7 أطعمة مُسببة للالتهابات بشكلٍ مُفرط، يُمكن أن تُساهم في تراكم دهون البطن من خلال تعزيز الالتهاب المُزمن، ومقاومة الأنسولين، واختلال التوازن الهرموني.



المعجنات

1. الكربوهيدرات المكررة "الخبز الأبيض والمكرونة والمعجنات"..

وفقا لكولينجود، فإن الكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات، تسبب الالتهابات بشكل كبير.

لماذا هو مسبب للالتهابات: لأنها مصنعة بشكل كبير وخالية من الألياف والعناصر الغذائية.

التأثير: يرفع نسبة السكر في الدم، ويزيد من تخزين الدهون (وخاصة دهون البطن الحشوية)، ويؤدي إلى الالتهاب.



المخبوزات

2.السكريات المضافة "الصودا والحلوى والمخبوزات"..

السكريات المضافة، مثل الصودا والحلوى والمخبوزات، تؤدي أيضًا إلى تراكم الدهون في البطن، لماذا هو التهابي: الإفراط في تناول الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهني، ومقاومة الأنسولين، والالتهاب.

التأثير: يعزز دهون البطن واختلال التمثيل الغذائي.



الزيوت الغنية باوميجا 6

3.الدهون المتحولة "الزيوت المهدرجة جزئيًا"..

الدهون المتحولة، والزيوت المهدرجة جزئيًا، سيئة لمحيط خصرك.

لماذا هو مسبب للالتهابات: تم حظر هذه الدهون الاصطناعية في العديد من الأماكن ولكنها لا تزال موجودة في بعض الأطعمة المصنعة.

التأثير: زيادة العلامات الالتهابية وترسب الدهون في البطن.

4.اللحوم المصنعة..

كما أن اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللانشون والهوت دوج، تسبب أيضًا التهابات شديدة.

لماذا هو مسبب للالتهابات: يحتوي على مواد حافظة، والصوديوم، ومنتجات الجليكوزيل المتقدمة (AGEs)

التأثير: يرتبط بالالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.



المقليات

5. الأطعمة المقلية "البطاطس المقلية، الدجاج المقلي"..

الأطعمة المقلية، بما في ذلك البطاطس المقلية والدجاج المقلي، تسبب الالتهابات بشكل كبير.

لماذا هو مسبب للالتهابات: يتم طهيه في كثير من الأحيان في زيوت غير صحية غنية بدهون أوميجا 6 والدهون المتحولة.

التأثير: تعزيز الإجهاد التأكسدي وتراكم الدهون.



المحليات الصناعية

6. المحليات الصناعية "الأسبارتام والسكرالوز"..

قد تبدو المحليات الصناعية خيارًا أفضل لمحيط خصرك، لكنها في الواقع تسبب الالتهاب.

لماذا هو التهابي: قد يغير ميكروبات الأمعاء وتحمل الجلوكوز لدى بعض الأفراد.

التأثير: يمكن أن يساهم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتخزين الدهون، والالتهابات لدى الأفراد الحساسين.

7. الزيوت النباتية الغنية بأوميجا 6 ..

"زيت الذرة، وفول الصويا، وزيت عباد الشمس"، وينبغي أيضًا تجنب الزيوت النباتية الغنية بالأوميجا 6.

لماذا هو التهابي: تحتوي هذه الزيوت على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي عند الإفراط في تناولها وعدم توازنها مع أحماض أوميجا 3، يمكن أن تعزز الالتهاب.

التأثير: يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالأوميجا 6 إلى زيادة تخزين الدهون، وخاصة حول البطن.



نصائح للاكل الصحى

وينصح الموقع، إنه لتقليل الالتهاب والدهون في البطن، ركزي على الأطعمة الكاملة، وزيدي من تناول الألياف، واختاري الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية.