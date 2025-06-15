شكرا لقرائتكم خبر عن لو العيلة عندها مريض نفسى.. إزاى تقدر تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

لا يؤثر المرض النفسى فى حياة المريض فقط، وإنما يؤثر أيضا على حياة عائلته والمقربين منه، ويمكن لأفراد العائلة والأصدقاء مساعدة من يعانون من اضطراب نفسي، بجانب تعلم كيفية الاعتناء بأنفسهم، نظرا للضغط النفسى الذى قد يشعر به من يتعامل مع المريض، وتحديدا مع الحالات التى تتطلب عناية خاصة.

خطوات للعناية بشخص مقرب يعانى من مرض نفسى

ووفقا لموقع "better health" يوجد مجموعة من النصائح للتعامل مع شخص مقرب، سواء كان فردا من العائلة أو من الأصدقاء، يعانى من مشكلة نفسية، وهى:

الانتباه إلى العلامات التحذيرية المبكرة

من المهم الانتباه لعلامات التحذير المبكرة لاضطرابات الصحة النفسية، لدى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، ومن هذه العلامات ما يلى:

تغيرات في المزاج

السلوك غير المنتظم أو المحفوف بالمخاطر

فقدان الدافع

أنماط التفكير أو المعتقدات غير العادية

الانسحاب من الأنشطة المعتادة

وكلما تلقى الشخص الدعم والعلاج مبكرًا، كانت النتيجة أفضل، لذلك عند ملاحظة تلك العلامات أو بعضها، يمكن القيام بالخطوات التالية:

شجع المريض على التحدث مع طبيب نفسى متخصص بشأن مخاوفه

تحدث مع الطبيبك حول مخاوفك، وما هي الخيارات المتاحة إذا كان الشخص المريض مترددًا في طلب المساعدة الطبية

المشكلات الشائعة عند التعامل مع مريض نفسى عن قرب

غالبًا ما تُؤثر حالات الصحة النفسية بشكل متواصل على العائلات، مسببةً التوتر والقلق والضغط النفسي، وأحيانًا تغييرات كبيرة في نمط حياة الأفراد، مما يؤثر على أفراد العائلة بطرق مُختلفة، ومن الطبيعي أن تشعر بمجموعة واسعة من المشاعر، كالذنب والخوف والغضب والحزن، لكن الاعتراف بهذه المشاعر قد يكون الخطوة الأولى نحو التغلب عليها، مع التأكد من أنه لا أحد يتحمل اللوم عند تأثره بحالات الصحة العقلية.

ويوجد عدد من الخطوات الهامة التى يمكن أن تساعدك على مواجهة تلك المشكلة، وهى:العناية بنفسك

أحيانًا قد تزيد رعاية شخص يعاني من مشكلة نفسية، من خطر إصابتك باعتلال الصحة النفسية والجسدية، لذلك من المهم أن تعتني بنفسك وأن تعرف حدودك.

تقوية معلوماتك عن الحالة نفسها

تعرّف قدر الإمكان على حالة الصحة النفسية التى يعانى منها الشخص المقرب، وعلاجها والخدمات المتاحة في منطقتك، هذا يُساعدك على فهم الأمر ومعرفة كيفية المساعدة.

الأعراض متفاوتة

من الضرورى فهم أن الأعراض قد تظهر وتختفي، وتختلف في شدتها، مما يعنى حاجتك أنت وومن تعتنى به إلى مستويات مختلفة من الدعم في أوقات مختلفة.

تكوين مجموعة دعم

فكر في الاتصال بمجموعة دعم لمقدمي الرعاية، أو الأقارب والأصدقاء، للأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية، كذلك من المفيد تحديد مستوى الدعم والرعاية الذي يمكنك تقديمه للشخص المريض، بالتنسيق مع الطبيب المالج.

وضع روتين ثابت

وضع روتين يومى ثابت، مثل مواعيد منتظمة للاستيقاظ وتناول الطعام، تساعدك على تنظيم بومك، مع ادخال تغييرات تدريجية لتجنب الملل، مع تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة.

شجّع المريض على اتخاذ القرارات

قد يكون هذا صعبًا أحيانًا على الشخص المريض، أو قد يغير رأيه باستمرار، لكن حاول مقاومة إغراء اتخاذ القرار نيابةً عنه.

لا تضغط عليه

أعطه الفرصة للتحدث بحرية، ولا تضغط عليه لإخبارك بأي شيء ليسو مستعد للحديث عنه، حيث يتطلب الحديث ثقةً وشجاعةً كبيرتين، قد تكون أول شخصٍ يتحدث معه عن ما يمر به، وحاول ألا ترهقه بالأأسئلة، فقط ده يتحدث على راحته.

استمع بعناية لما يقولونه لك

كرّر ما قاله لك للتأكد من فهمك له، ليس عليك الموافقة على ما يقول، ولكن بإظهار فهمك لمشاعره، فأنت تؤكد له احترامك لها.

. لا تحاول تشخيص مشاعره

قد تكون سعيدًا بالتحدث وتقديم الدعم، لكن من الضرورى أن تتذكر أنك لست طبيب نفسى، لذلك حاول ألا تُصدر أحكامًا مسبقة على ما هو خاطئ، أو تُسرِع في تشخيصك أو تقديم حلولك.

دعم مريض قد يكون لديه أفكار انتحارية

إذا كنت تعتقد أن صديقًا أو قريبًا مُعرّض لخطر ايذاء النفس، فناقش مخاوفك معه بصراحة ودون إصدار أحكام، حيث تتيح له المحادثة الداعمة فرصة الاعتراف بمعاناته والتحدث عنها، لذلك شجعه على طلب المساعدة من طبيب متخصص.

إذا كان الشخص معرّضًا لخطر إيذاء نفس شديد، فابقَ معه إن أمكن، واطلب المساعدة الطبية العاجلة.

إدارة السلوك العدواني أو العنيف

العدوان والعنف ليست أعراضًا شائعة لجميع حالات الصحة النفسية، ولكن قد يرتبطان ببعض الحالات، نظرًا لارتفاع احتمالية التعرض لحالات عاطفية قد تؤدي إلى نوبات عدوانية أو عنف،مثل فترات الارتباك أو الضيق أو الإثارة العاطفية الشديدة.

وإذا كان شخص المريض عدوانيًا باستمرار، فأبلغ عن أي عنف فعلي أو مُهدد به إلى الطبيب المعالج المُعالج فورًا.