شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. 6 خطوات لمراجعة فعالة ليلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلبة الثانوية العامة امتحانات نهاية العام اليوم، ولأن المراجعة الفعالة تتطلب التنظيم، نتعرف على مجموعة نصائح للمراجعة الفعالة وحتى تكون منظما في مراجعتك قبل الامتحان.

وبحسب موقع bbcهناك مقولة قديمة تقول "غرفة مرتبة تساوى عقل مرتب" - ويمكن قول الشيء نفسه عن المراجعة والتحضير للامتحانات، فكلما كنت أكثر تنظيمًا، كلما كان من الأسهل عليك متابعة مهامك وتركيز عقلك على الحصول على أفضل الدرجات التي يمكنك تحقيقها.



مع وجود الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي من السهل جدًا تشتيت انتباهك أثناء المراجعة، خاصةً إذا لم تكن منظمًا جيدًا في ملاحظاتك الخاصة بالمواد الدراسية.



وأكد الخبراء أهمية الحفاظ على نظافة مكان عمله، حيث إن وجود غرفة مرتبة يُساعد على تنظيم الذهن، وتنظيم مكان الدراسة أمر بالغ الأهمية، حتى لا تشتت عقلك في البحث عن المعلومات، وجود أشخاص مثل والديك وأصدقائك وعائلتك يحاسبونك على مراجعتك وإنجاز كل شيء يُعطي دفعة معنوية كبيرة.إن تقسيم المواد الدراسية إلى مواضيعها يُساعدك كثيرًا على تحديد ما لا تعرفه في المادة.

ابدأ بالمراجعة: نصائح حول كيفية تحقيق الكفاءة عند المراجعة

من السهل تشتيت انتباهك أثناء المراجعة... قد ترغب في تصفح حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مشاهدة مسلسلك المفضل، أو قضاء الوقت مع أصدقائك - ثم فجأةً يحين وقت النوم لكن تنظيم يومك قد يساعدك كثيرًا.



فيما يلي بعض النصائح حول كيفية المراجعة بشكل فعال، والتنظيم:



كن منظما

قم بعمل جدول مراجعة وقائمة مهام يومية تساعدك تتابع دراستك بشكل متكامل.

لا تؤجل المهام

اغلق التلفزيون والموبايل لتركز في مذاكرة المادة الدراسية التى تراجعها ولا تؤجل المهام.

حدد أهدافك

تحديد الأهداف يساعدك على التركيز وقت المذاكرة.

حافظ على صحتك

تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة، لأن الطاقة ترتفع وذهنك يركز أكثر.

خد فترات راحة

جسمك وعقلك يحتاجون الراحة يمكنك المشي وعمل تمارين التمدد بين فترات المذاكرة.

كن مرنا

اترك مساحة في جدولك لأشياء غير متوقعة يمكن أن تحدث.



