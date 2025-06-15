شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من العوامل الهامة التي تؤثر على تركيز طلبة الثانوية العامة، ويتعرضون أيضا للتوتر نتيجة لممارسة الأب والأم للكثير من الضغوط عليهم، وخلال فترة الامتحانات هناك بعض النصائح التي يجب الحرص على اتباعها للمساعدة على التركيز، وعدم التوتر، وتناول الأكل الصحى لمساعدتهم على التركيز والاستيعاب وتجب التوتر.. تعرف عليها ..

قالت الدكتورة وفاء محلبة أستاذ الصحة العامة و التغذية الاكلينيكية بطب الإسكندرية، ان هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي الحرص على تناولها خلال فترة الإمتحانات.

وبعض النصائح الأخرى المتعلقة بالتدخين والنوم والتوتر وهى: 1. بالنسبة للأطعمة احرص على عدم الجوع وعدم امتلاء البطن..

لأن امتلاء البطن يجعل الدم يذهب إلى البطن وبالتالي عدم التركيز، ويمكن أن ياكل عدة وجبات على مدار اليوم من 5 إلى 6 وجبات في اليوم ويتناول الأطعمة المفيدة مثل الفاكهة وأهمها الموز والبرتقال وعصير الليمون، وهى متوافرة في مصر ويمكن تناول عصير الليمون على مدار اليوم والموز بين الوجبات أو الموز باللبن وتحديد حجم الوجبة ويمكن تناول عصير البرتقال أو برتقالتين .

2. تناول الأطعمة المحتوية على أوميجا 3..

مثل السمك البورى والسردين أو السالمون، وأن تكون الأسماك طازجة والبعد عن المعلبات والأطعمة المصنعة أو المحفوظة لأنها تعمل على الإصابة الخمول والكسل.

3. تناول بيضين وربع رغيف وسلطة يوميا في وجبة الفطار..

وأن تحتوى السلطة على الجزر وذلك على مدار الامتحانات، ووجبة العشاء والتي يجب ان تحتوى على أطعمة تساعد على التركيز وتنشيط الدورة الدموية وتساعد على النوم، وفى نفس الوقت تكون خفيفة وعدم اجهاد المعدة، بحيث يمكن تناول علبتين زبادى وعسل للتحلية وموزة.

أما وجبة الغداء فينصح بتناول الأسماك أو اللحوم أو الفراخ و4 ملاعق أرز وخضار أو سلطة ويفضل إضافة زيت الزيتون ملعقتين في اليوم لأنه يحتوى على اوميجا3 .

ويمكن استبدالهم بالخضروات الطازجة.

4. الامتناع عن كل الأطعمة والصلصات المصنعة..5. الابتعاد عن المدخنين فالتدخين السلبي..

يؤدى الى نقص الاكسجين في المخ والقلب والكبد، ويحدث تدهن كبدى بسبب التدخين السلبى من الاب والام وخصوصا الشيشة.

6. تجنب التوتر..

الام والأب يمارسان الضغوط النفسية على الطالب مما يؤثر على تركيزهم ويجعلهم متوترين، لذلك يجب التركيز مع ابنها وعدم تصدير المشاكل واللوم والتأنيب له ويجعل مزاجه متقلب، بل يجب ان تجعله يتقرب إلى الله بالدعاء وعدم تأنيبه لأن الأولاد لا يتغيروا بالنصائح والالتزام بالمواعيد من الاب والام لانهم قدوة لأبنائهم .

7. الإهتمام بالنوم..

يجب غلق الشاشات قبل النوم بفترة وأن تكون الغرفة مجهزة للنوم، ومراعاة انه في مرحلة ضغوط نفسية.

8. عدم لاستمرار في المذاكرة لمدة 24 ساعة متواصلة..

يجب كل ساعة ممارسة أى نشاط حتى لا يتعرض لتوقف الدورة الدموية الطرفية ومنها المخ كما أن هذه الحركة تقلل التوتر والضغوط .