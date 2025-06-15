شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إمام عاشور.. أين تقع الترقوة ولماذا يحدث الكسر وما مدة التعافى؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعرض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لصدمة قوية بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، وتأكد غيابه عن باقي مباريات الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.

كسر الترقوة هو إصابة شائعة تحدث عند كسر العظمة بين لوح الكتف وعظم القص. وله الكثير من الأنواع منها الكسر المفرد، حيث تنكسر عظمة الترقوة في مكان واحد، وهناك الكسر النازح الذي يحدث إذا تحركت قطع العظام التي تم ترتيبها بشكل صحيح من مكانها. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي.

أعراض كسر الترقوة

- ألم العظام: حيث تشعر بألم في كتفيك بالقرب من منتصف عظمة الترقوة.

- صعوبات في تحريك الكتفين أو الذراع.

- كدمات في مناطق الجلد على طول عظمة الترقوة.

- قد يبدو كتفك متدليًا بشكل غير طبيعي في بعض الحالات.

- انتفاخ شديد في الجلد، وقد تبرز قطعة من العظم تحت الجلد لتشكل ما يسمى نتوءًا فوق جزء العظم المكسور.

- التورمات الشديدة، لأن الكسر قد يسبب التهابًا ويؤدي إلى تورم الأنسجة والعضلات.

أسباب كسر الترقوة

- الإصابات الرياضية: عند اصطدام الكتف.

- السقوط على الكتف أو الذراع.

- صدمات الولادة: وهي للأطفال التي تعلق أكتافهم في قناة الولادة.

- الحوادث بأنواعها، خاصة حوادث السيارات والاصطدام بلوحة القيادة.

مضاعفات كسر الترقوة

- تشوهات في العظام: ويحدث نتيجة شفاء أجزاء من عظام الترقوة المكسورة في وضع خاطئ.

- النسيج المتصلب: حيث تراكم للجلد الصلب والسميك في المكان.

- الكتف المتجمد: حيث يصبح الكتف متيبسًا بشدة.

- آلام المفاصل.

علاج كسر الترقوة

- التثبيت: حيث يثبت الطبيب الكتف بمثبت للمساعدة ومنع أجزاء من عظمة الترقوة من الحركة لعدة أسابيع.

- تسكين الآلام بوصفات طبية.

- العلاج الطبيعي: الذي يؤدي إلى ارتداء حمالة للكتف لاستعادة قوة العضلات بالتدريج.

- الجراحة في بعض الأحيان، خاصة إذا تحركت أجزاء من عظام الترقوة من مكانها أو حدث ضررًا بالأوتار أو الأربطة أو الأوعية الدموية أو الأعصاب.

مدة التعافي

تختلف مدة التعافي على عوامل كثيرة، منها عمر المصاب وطبيعة الكسر ودرجاته. وقد تصل لدى البالغين من 8 إلى 12 أسبوعًا، وفي المراهقين من 6 إلى 8 أسابيع، وفي الأطفال من 3 إلى 6 أسابيع.

العودة إلى الرياضة

فيما أوضح تقرير نشر في موقع FitToPlay أن الرياضيين يمكنهم العودة لرياضتهم مرة أخرى بعد 8 إلى 9 أسابيع في المتوسط. يبلغ متوسط المدة للعلاج التحفظي حوالي 15 أسبوعًا، وتختلف الاختلافات الفردية لا شك في ذلك بين رياضة وأخرى وطبيعة إصابة الرياضي من آخر.