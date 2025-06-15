شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لتناول الشوفان.. يعالج الالتهاب بالجسم والإمساك ويخفض وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Eat This Not That، إن دقيق الشوفان يقدم فوائد كبيرة تتجاوز مجرد الشعور بالشبع، حيث يعتبر الشوفان وجبة فطور مفضلة للكثيرين لسبب وجيه، فهو ليس دافئًا ومريحًا ومُشبعًا فحسب، بل يمكنكِ أيضًا إضافة أي إضافات تُريدينها إليه، من التوت إلى المكسرات إلى بذور الشيا ورقائق جوز الهند، فلن تشعري بالملل أبدًا من تناوله.

وقال الموقع، إن الميزة الرائعة الأخرى هي أن دقيق الشوفان خيار صحي لوجبة الفطور، ووفقًا لخبيرة التغذية المُسجلة لورين ماناكر، أخصائية التغذية، فإن إدراج دقيق الشوفان ضمن وجباتك الغذائية المُعتادة له فوائد عديدة.

دقيق الشوفان أيضاً غير مكلف نسبياً، إذا كنت تبحث عن فطور يُرضي الجميع ويُغنيك عن تناول "فطور ثانٍ"، فقد يكون هذا هو ما تبحث عنه.

فوائد دقيق الشوفان .. 1. الشعور بالشبع لفترة أطول..

يتميز دقيق الشوفان بأنه غنى بالألياف القابلة للذوبان، التي تمتص الماء وتُشكل مادة هلامية في المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم، هذا يُساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

2.يساعد في عملية الهضم..

يدعم محتوى الألياف العالي في دقيق الشوفان حركة الأمعاء الصحية، ويساعد على تقليل خطر الإصابة بالإمساك، كما أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام من خلال ضمان حركة الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.

3. يساعد على خفض الكوليسترول..

يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لكن تناول دقيق الشوفان قد يساعد في خفضه، يساعد بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان، على خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) ويعمل هذا عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الأمعاء ومنع امتصاصه في مجرى الدم".

4.يعزز البكتيريا المعوية المفيدة..

يعمل دقيق الشوفان كبريبايوتكس، إذ يُغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، تُعزز صحة ميكروبيوم الأمعاء عملية الهضم، والمناعة، والصحة العامة.

5.يمكن أن يساعد في إدارة الوزن..

الشوفان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله غذاءً ممتازًا للتحكم في الوزن، فهو يُبقيك شبعانًا لفترة أطول، ويُقلل من الإفراط في تناول الطعام والسعرات الحرارية غير الضرورية، كما يمكنه الحفاظ على مستوى السكر في الدم منظمًا، كما إن الكربوهيدرات بطيئة الهضم في دقيق الشوفان تمنع حدوث ارتفاعات حادة في مستويات السكر في الدم، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو مقاومة الأنسولين".

6.قد يجعل بشرتك تبدو أفضل..

ربما استخدمتِ دقيق الشوفان على بشرتكِ كغسول أو مقشر، ولكن هل تعلمين أن تناوله قد يُحسّن بشرتكِ أيضًا، فيحتوي دقيق الشوفان على مركبات مثل الأفينانثراميدات التي تُقلل من التهاب الجلد وتهيجه.

إذا كان نظامك الغذائي طوال اليوم يفتقر إلى العناصر الغذائية، فإن بدء يومك بتناول دقيق الشوفان يُعدّ طريقة جيدة للتأكد من أن وجبة واحدة على الأقل ستكون غنية بالعناصر الغذائية، يحتوي دقيق الشوفان على عناصر غذائية أساسية كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تدعم هذه العناصر الغذائية وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة وتعزيز المناعة".

7.دقيق الشوفان غنى بمضادات الأكسدة..

الشوفان غني بمضادات الأكسدة القوية، مثل الأفينانثراميدات، التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة، كما أن لهذه المضادات فوائد مضادة للالتهابات، مما يعزز الصحة العامة".

8.يساعد في تخفيف الإمساك..

تناول دقيق الشوفان يستخدم كملين ويُساعد على تحريك الأمعاء، فالألياف غير القابلة للذوبان في دقيق الشوفان تجعله ملين طبيعي يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

9.يمكن أن يقلل الالتهاب..

الالتهاب عملية بيولوجية تحدث استجابةً للإصابة أو العدوى، تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا في دقيق الشوفان، وخاصةً الأفينانثراميدات، على مكافحة الالتهاب في الجسم، ويمكن أن يُقلل الالتهاب من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويُحسّن الصحة العامة".

10. يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة..

الطاقة مهمة لأنها تحافظ على تركيزك وإنتاجيتك، اختيار وجبة فطور مناسبة هو أفضل طريقة لمنح نفسك دفعة طبيعية من الطاقة، يحتوي دقيق الشوفان المدعم على الحديد، وهو معدن يساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالتعب.‌