شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لقاح كورونا يحمى من تلف الكلى الشديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا، عن أن مرضى كوفيد-19 الذين دخلوا المستشفى كانوا أقل عرضة للإصابة بتلف كلوي حاد حال تلقيهم اللقاح.



لقاح كوفيد

ووفقًا لموقع "NBC news"، قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية الإلكترونية بين 1 مارس 2020 و30 مارس 2022، لحوالي 3500 مريض في لإحدى المستشفيات الأكاديمية، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، وقارنوا المرضى في المستشفى الذين حصلوا على الجرعات الأساسية من لقاحات كوفيد-19 ، مع المرضى في المستشفى الذين لم يتم تطعيمهم.

وخلال الدراسة تم فحص المشاركين الذين أصيبوا بأمراض كلوية حادة بما يكفي لتطلب نوعًا من غسيل الكلى يُعرف باسم CRRT، أو العلاج الكلوي التعويضي المستمر، حيث اتضح أن 16% من مرضى كوفيد غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للحاجة إلى العلاج الإشعاعي المُستدام (CRRT)، مقارنةً بـ 11% من المرضى الملقَحين أثناء دخولهم المستشفى، وكان المرضى غير الملقحين أكثر عرضة لـ (CRRT) بأكثر من ضعفين ونصف بعد مغادرة المستشفى، كما كان لديهم خطر وفاة أعلى بكثير بعد خروجهم من المستشفى، مقارنةً بالمرضى الملقحين.

وفي دراسة أجريت عام ٢٠٢١، وجد باحثون في كلية الطب بجامعة ييل أن حوالي ٣٠٪ من مرضى كوفيد المقيمين في المستشفى يصابون بفشل كلوي حاد ، وهو شكل مفاجئ من خلل وظائف الكلى، وعادةً ما يكون قابلاً للشفاء، وكان مرضى كوفيد المُقيمين في المستشفى أكثر عرضة للحاجة إلى غسيل الكلى بمرتين من المرضى المقيمين لأسباب أخرى.

ووفقا للدراسة الجديدة قد يلحق الكوفيد الضرر بالكلى، إما بشكل مباشر أو عن طريق إتلاف أعضاء أخرى كالقلب والرئتين، وكلما زادت حدة الأعراض، زاد خطر الإصابة، على النقيض من ذلك، نادرًا ما تسبب العدوى الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض ضررًا كبيرًا بالكلى، ويقول الخبراء إن خطر حدوث مضاعفات الكلى بعد الإصابة بكوفيد مرتفع بشكل خاص لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، ولكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بشدة العدوى الأولية، وليس بالفيروس نفسه.

ووفقًا للدراسة يحمي التطعيم الكلى بشكل رئيسي، من خلال الوقاية من الأشكال الحادة من كوفيد التي تسبب تلف الكلى، ورغم أن اللقاحات لا تحمي خلايا الكلى بشكل مباشر، إلا أنها تخفف من حدة المرض الجهازي الذي يؤدي عادةً إلى فشل أعضاء متعددة.

وتنطبق تلك الدراسة فقط على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لكن الخبراء يقولون إن الأطفال المصابين بكوفيد يمكن أن يصابوا بتلف كلوي حاد وقد يعاني بعضهم من تلف كلوي دائم، حيث أظهرت النتائج أيضًا أن الأطفال الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد لديهم خطر أعلى بنسبة 35٪ للإصابة بأمراض الكلى المزمنة الجديدة على مدى ستة أشهر.