شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بذور الشيا تساعد فى خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان ضغط دمك يرتفع بشكل مفاجئ مؤخرًا، أو إذا كنت تعانى بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فربما بدأت بالبحث عن أطعمة تساعد على خفضه، وهناك خيارات شائعة مثل تقليل الملح، وتناول المزيد من الخضراوات، وتقليل القهوة ومشروبات الكافيين، ولكن يمكن لبذور الشيا أن تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

قد تبدو بذور الشيا صغيرة الحجم، لكنها غنية بالعناصر الغذائية، فملعقة كبيرة واحدة (حوالي 12 جرامًا) تحتوي على:

أحماض أوميجا 3 الدهنية النوع النباتي منها المعروف باسم ALA)).

البوتاسيوم.

المغنيسيوم.

الكالسيوم.

مضادات الأكسدة.

كمية مناسبة من الألياف.

بذور الشيا مثل فريق صحي صغير يعمل بجهد إضافي لدعم صحة قلبك من خلال المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع.. على النحو التالى:

أوميجا 3

أوميجا 3 تُعرف هذه الأحماض الدهنية بقدرتها على تهدئة الأوعية الدموية، فهي تُساعد على تخفيف الالتهاب، وتخفيف تصلب الشرايين، والحفاظ على تدفق الدم بسلاسة، وفي حين أن الأسماك الدهنية مثل السلمون من أشهر مصادر أوميجا 3، فإن بذور الشيا هي مصدر نباتي مذهل لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، ورغم أن هذا الحمض ليس مطابقًا تمامًا لما تحصل عليه من الأسماك، لكن الأبحاث لا تزال تُشيد به.

وقد وجدت مراجعة نُشرت عام 2021 في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية أكبر من حمض ألفا لينوليك في أنظمتهم الغذائية من مصادر مثل بذور الشيا والكتان، يميلون إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسن قراءات ضغط الدم لديهم، وخاصة ضغط الدم الانقباضي.

الألياف

تعتبر الألياف البطل المجهول في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث أن مسببات ارتفاع ضغط الدم لا تقتصر على الإفراط في الملح والتوتر، بل إن مقاومة الأنسولين وارتفاع سكر الدم يلعبان دورًا خفيًا، وهنا يأتي دور الألياف الفائقة في بذور الشيا الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يُبطئ عملية هضم الطعام في الجسم، هذا يُساعد فى الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ومن ثم استقرار ضغط الدم، بالإضافة لذلك، تُغذّي الألياف بكتيريا الأمعاء النافعة، ومن ثم تقليل الالتهاب والحفاظ على صحة القلب.

مزيج المغنيسيوم والبوتاسيوم

بذور الشيا أيضًا مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لضبط ضغط الدم، حيث يساعد المغنسيوم على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي لا يضطر قلبك إلى بذل جهد كبير لدفع الدم، بينما يساعد البوتاسيوم جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد، وهو السبب الرئيسي وراء ارتفاع ضغط الدم.

ولكن هل تساعد بذور الشيا فعليا على خفض ضغط الدم؟

نعم، إذا استخدمتها بشكل صحيح، فلا يوجد طعام يُشبه السحر، لكن بذور الشيا مدعومة علميًا، ففي تجربة سريرية نُشرت عام 2021 في مجلة التغذية والصحة، تناول مرضى السكر من النوع الثاني 30 جرامًا من بذور الشيا يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، وانخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بشكل ملحوظ، وتحسنت مستويات الالتهاب، ووجدت دراسة أخرى أُجريت عام 2014 أن إضافة دقيق الشيا إلى النظام الغذائي للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم ساعد على خفض الضغط لديهم بشكل أكبر، فلا تعتبر بذور الشيا بديلاً عن الأدوية، ولكنها بلا شك تُعد مُساعدًا قويًا.

كيفية تناول بذور الشيا لعلاج ضغط الدم

تعتبر بذور الشيا من أسهل الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، حيث يمكنك إضافة ملعقة كبيرة منها إلى الشوفان أو العصائر في الصباح أو إلى الزبادي، كما يمكن رشها على الشوربات والسلطات، ولكن يُفضل نقعها إذا كنت تتناول أكثر من ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين يوميًا، لأنه عند نقعها في الماء، تنتفخ وتتحول إلى هلام يساعد على الهضم وترطيب الجسم، وهو أمر مهم عندما يتعلق الأمر بضبط ضغط الدم.

فيما يلى.. نصائح عند استخدام بذور الشيا لخفض ضغط الدم لتجنب أي أضرار:

ابدأ ببطء، حيث تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف، وتناول جرعة كبيرة مرة واحدة يمكن أن يسبب الانتفاخ.

اشرب الكثير من الماء، لأن هذه البذور تمتص الكثير من السوائل، لذلك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فقد تشعر بالاحتقان.

إذا كنت تتناول أدوية لتسييل الدم أو أدوية لخفض ضغط الدم، فما عليك سوى استشارة طبيبك أولاً قبل جعل بذور الشيا عادة يومية.