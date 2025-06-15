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الكالسيوم ضروري لصحة العظام، ولنشاط العضلات الأمثل، ولعمليات الجسم الأخرى مثل تخثر الدم ووظائف القلب، تعتمد كمية الكالسيوم التي تحتاجها على عمرك ومرحلة حياتك، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الكالسيوم في جسمك وطرق العلاج، بحسب موقع تايمز ناو.

7 أعراض لنقص الكالسيوم لا يجب تجاهلها وكيفية علاجها بسهولة

إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم، فقد تلاحظ أيضًا أشياء مثل تقلصات العضلات أو الوخز أو تغيرات المزاج، ولكن الخبر السار هو أنه من السهل عادةً علاجها

أعراض نقص الكالسيوم التعب والإرهاق

وفقًا للخبراء، يدعم الكالسيوم الجهازين العضلي والعصبي في الجسم، وإذا لم تحصل على كمية كافية من هذا المعدن، فقد يُسبب ذلك ضعفًا أو إرهاقًا. يقول الأطباء إن التعب والإرهاق الشديد قد يبدأان بالظهور مع تكيف الجسم مع انخفاض مستويات الكالسيوم، وقد تشعر باستنزاف الطاقة رغم أخذ قسط من الراحة.

خدر ووخز

إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم، فقد تشعر به في أعصابك، وخاصةً في يديك وقدميك. ووفقًا للخبراء، يؤدي ذلك إلى الشعور بالخدر والوخز، خاصةً في أصابع اليدين والقدمين.

مشاكل اللثة

يُخزَّن معظم الكالسيوم في الجسم في الأسنان والعظام. ومع ذلك، فإن نقص هذا العنصر الغذائي قد يُسبب هشاشةً في الأسنان والعظام، مما يؤدي إلى نزيفٍ دمويٍّ من اللثة، يُشبه نزيف الفم والأسنان، وألمٍ شديد.

كما أن عدم الحصول على كمية كافية من الكالسيوم يضعف مينا الأسنان، ويؤدي حتى إلى فقدان الأسنان.

آلام العضلات

يُعدّ ألم العضلات ووجعها من الأعراض الشائعة لنقص الكالسيوم في الجسم. يقول الأطباء إنّ الكالسيوم يدعم حركة العضلات ووظائفها بشكل سليم، ويساعدها على الانقباض والاسترخاء، ولذلك فإنّ نقصه قد يُسبب تقلصات وآلامًا وتشنجات وتيبسًا.

إعتام عدسة العين

تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات الكالسيوم يؤدي إلى تغيرات في العين والرؤية، مثل إعتام عدسة العين (الكتاراكت)، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بالعمر. وإذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم في نظامك الغذائي، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، والذي يسبب عدم وضوح الرؤية المركزية أو تشوهها.

مشاكل الصحة العقلية

يدعم الكالسيوم بعض النواقل العصبية - المعروفة أيضًا بالرسائل الكيميائية بين الأعصاب - في الدماغ، والتي تؤثر على تقلبات المزاج. يقول الأطباء إن اختلال مستويات الكالسيوم قد يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب أو القلق، بالإضافة إلى التهيج والارتباك.

تتطور هذه العلامات تدريجيًا ويمكن أن تختفي مع استعادة مستويات الكالسيوم.

هشاشة العظام

الكالسيوم معدن مهم لصحة العظام، إذ يساعد في الحفاظ على بنيتها وقوتها. وبينما تبدأ العظام بفقدان الكالسيوم بشكل طبيعي في سن الثلاثين تقريبًا، فإن نقص الكالسيوم قد يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

ما هي عوامل الخطر لنقص الكالسيوم؟

عندما لا يستطيع جسمك امتصاص أو امتصاص ما يكفي من الكالسيوم من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، يُسبب ذلك نقصًا في الكالسيوم. ووفقًا للأطباء، يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، مثل:

مرض كلوي

انخفاض مستويات المغنيسيوم

الأدوية مثل المضادات الحيوية وأدوية النوبات

التهاب البنكرياس جارات الدرقيةمشاكل الغدد

نقص فيتامين د

يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بنقص الكالسيوم، وخاصة أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة انقطاع الطمث (حيث توقفت الدورة الشهرية لديهم تمامًا).

طرق علاج نقص الكالسيوم

هناك بعض الطرق لعلاج نقص الكالسيوم، منها إجراء تشخيص دقيق أولًا من خلال فحص الكالسيوم في الدم. قد يقترح طبيبك ما يلي:

مكملات الكالسيوم، تُعطى عن طريق الفم أو الوريد

تغيير الأدوية التي قد تؤدي إلى نقص الكالسيوم

علاج الحالات الأساسية التي قد تسبب انخفاض مستويات الكالسيوم.

