شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد للفراخ التندوري.. هتمد جسمك بالعناصر الغذائية المهمة والان مع تفاصيل الخبر

فراخ التندورى خيار رائع لسُفرتك لأنها ليست فقط لذيذة، لكنها أيضًا صحية ومغذية، خاصة إذا تم تحضيرها بالطريقة الصحيحة، الفراخ التندوري هي وصفة هندية شهيرة تتميز بنكهتها الغنية والمتبلة، والمكونات الأساسية لتحضيرها هي الدجاج، الزبادي، عصير الليمون والثوم المهروس، الزنجبيل، ملح، بابريكا، كركم، كمون، كزبرة، ماسالا توابل هندية، فلفل أحمر.

وأوضح الدكتور أسامة فكرى استشارى التغذية الإكلينيكية فى معهد الكبد، فوائد تناول فراخ التندورى ومنها..

1.غنية بالبروتين عالي الجودة

تساعد على إعادة بناء العضلات بعد يوم طويل من الصيام.

تمنحك إحساسًا بالشبع لفترة طويلة دون التسبب في ثقل المعدة.

2.قليلة الدهون إذا تم شويها

مقارنة بالمقليات، فإن شوي الفراخ التندوري على الفحم أو في الفرن يجعلها أخف على المعدة وأقل في السعرات الحرارية.

تساعد في الحفاظ على الوزن.

3.مليئة بالتوابل المفيدة

الكركم.. مضاد للالتهابات ويقوي المناعة.

الزنجبيل والثوم.. يساعدان في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ بعد الإفطار.

الزبادي في التتبيلة.. يسهل عملية الهضم ويجعل الدجاج طريًا.

4.لا تسبب العطش عند تحضيرها بطريقة صحية

إذا تم تقليل الملح والبهارات الحارة، فلن تسبب الشعور بالعطش أثناء الصيام في اليوم التالي.

5.سهلة الهضم مقارنة باللحوم الحمراء

الدجاج المشوي أخف على المعدة من اللحوم الحمراء، مما يساعدك على تجنب عسر الهضم والتخمة بعد الإفطار.

6.يمكن تقديمها بطرق صحية

قدّميها مع الأرز البسمتي، السلطة، أو الخضار المشوية لجعل الإفطار متوازنًا ومغذيًا.

تجنبي إضافة الكثير من الزيت أو الزبدة أثناء الطهي، واستبدليها بالزبادي والتوابل الصحية.

بهذه الطريقة، يمكنكِ الاستمتاع بطبق شهي وصحي على سفرة الإفطار.