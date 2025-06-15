شكرا لقرائتكم خبر عن تشعر بالتعب طوال الوقت.. فتش عن أسبابه ومشروبات تقاومه والان مع تفاصيل الخبر

قد يشعر البعض بالإجهاد والتعب طوال الوقت، لا يمكنه اليقظة ولا الانتباه ولا القدرة على مزاولة مهامه العادية، ويقدم تقرير نُشر في موقع Food NDTV مجموعة من المشروبات الصحية البديلة للشاي والقهوة التي تعزز من عدم شعورك بالضعف أو التعب العام.

أسباب التعب المستمر

هذا التعب المستمر قد يكون نتيجة مشكلة صحية، لذلك عليك استشارة طبيب مختص إذا كانت أعراضه مستمرة. فقد يكون ناتجًا عن مجموعة من الأمراض والمشكلات الصحية:

- اضطراب مستويات سكر الدم.

- اضطرابات بالغدد.

- مشكلات بالتغذية وسوء التمثيل الغذائي.

- سوء التغذية.

- اضطرابات بالهرمونات.

- نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

مشروبات تقاوم التعب المستمر والإجهاد

- مشروبات الأعشاب المتنوعة: مثل الشاي الأخضر والزنجبيل ومشروب الكركم ومشروب الهيل. إضافة تلك التوابل والأعشاب إلى الماء الدافئ تساعد على إعطاء مزيج من المضادات الأكسدة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي والدورة الدموية بشكل كامل، وبالتالي تحسن من مستويات الطاقة وتعزز من التغلب على التعب على المدى البعيد والطويل.

- مشروب الرمان الصحي: عصير الرمان غني بفيتامينات صحية مثل فيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين هاء والكثير من المعادن مثل الحديد والفسفور والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز. وثبت أنه يعزز من مستويات الكوليسترول الجيد ويخفض من مستويات ضغط الدم، كما أنه يحسن من مستويات الطاقة بشكل عام. وإذا أضفت عصير الرمان إلى القليل من عصير الليمون كان ذلك امتصاصًا جيدًا للغاية للحديد وفيتامين سي، مما يساعد على التخلص من التعب المستمر ويحسن من حالات فقر الدم.

- عصير البطيخ: واحد من أهم العصائر المرطبة الغنية بفيتامين سي الصحي، وهو مشروب منعش يعزز النشاط والحيوية خاصة مع الطقس الحار. يمكن نقع بذور الشيا وإضافتها إليه بعد نقعها لمدة تتخطى الساعتين. وتحتوي تلك البذور على أحماض الأوميجا 3، وبالتالي يكون هذا مزيجًا للتغلب على التعب والوهن الشديد.

- ماء جوز الهند وبعض الإضافات: إذا أضفت بعض الإضافات لماء جوز الهند مثل بذور الشيا المنقوعة أو النعناع أو بعض الأعشاب التي تحسن من مذاقه أو بعض العصائر مثل عصير الليمون والعسل، يساعد ذلك على التخلص من التعب المستمر بشكل فوري، كما أنها تعزز من النشاط والحيوية بشكل صحيح وسليم.