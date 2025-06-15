شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد مظهر غير جمالى.. تقشر الأصابع يشير لهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

يعانى البعض من تقشر أطراف الأصابع لتصبح خشنة وجافة ومتشققة. قد يحدث ذلك نتيجة بعض الأسباب البسيطة، منها غسيل اليدين كثيرًا أو ارتداء القفازات في الشتاء، مما يؤدي إلى جفاف اليد بشدة، ولكن قد يكون هذا التقشر علامة دالة على الإصابة بمرض أو مشكلة صحية. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي.

أسباب تقشر الأصابع - الإكزيما:

دائمًا اليد تسمى في بعض الأحيان التهاب الجلد اليدوي، يصيب عادة الأشخاص الذين يستخدمون أيديهم طوال الوقت ويلامسون مواد كيميائية مثل مصفف الشعر ومدبرات المنازل وغيرها، وقد تكون وراثية وقد تسبب مجموعة من الأعراض منها الحكة وتقشير الجلد والاحمرار وتشقق شديد في الجلد والألم عند استخدام اليدين، ولا بد من استشارة طبيب لتخفيف الأعراض وعلاجها، من خلال عدم الإفراط في غسيل اليدين وتجفيفهما جيدًا واستخدام المرطبات والكريمات والدهانات الموضعية المناسبة وبعض الأدوية الدوائية لبعض الحالات.

- خلل التعرق:

نوع من الإكزيما يسبب خلل في تعرق اليد وتسبب بثورًا مملوءة بالسوائل على راحة اليد وجوانب الأصابع، كما أنها تقشر الجلد وتشعر بحرقة في جلدك. فالهرمونات تنتقل عن طريق الدم، وهو مرض طويل الأمد وقد يستغرق بعض الأسابيع للشفاء، ومع مرور الوقت يصبح الجلد أحمر اللون ومتقشر ومتشقق. ويستخدم الأطباء في علاجه المرطبات والمراهم المضادة للالتهابات وبعض الأدوية البيولوجية.

- متلازمة تقشير الجلد الطرفي:

مرض نادر ومتلازمة عادة ما تصيب الشخص منذ الولادة وفي مراحل مبكرة جدًا من حياته، وتزيد الحرارة والرطوبة والاحتكاك من أعراض هذه المتلازمة وتجعل الأصابع مثيرة للحكة وحمراء ومتشققة ومتقشرة.

- الصدفية:

تسبب على جوانب الأصابع بقع حمراء وبقع صغيرة متقشرة والجلد متشقق وجاف، وتزيد أعراضها بالضغوط النفسية والتدخين والعدوى والإصابات الجلدية ونقص فيتامين د.

- التهاب الجلد التماسي:

طفح جلدي يظهر لدى من يعاني من حساسية تجاه شيء ما، وتسبب طفح جلدي مثير للحكة وجلد متشقق وبثور وحرقان وتورم.

- مرض كاواساكي: الذي يصيب الأطفال ويسبب تقشر أطراف الأصابع، وسببه غير معروف وليس وراثيًا ولا معديًا.

- تقشر القرنية:

وهي حلقات بيضاء وبثور على أطراف الأصابع تزيد مع الطقس الدافئ والتعرق والتعرض للماء والاحتكاك.

- فرط التعرق:

تظهر هذه القشور نتيجة الأشخاص الذين يعانون من حالة فرط التعرق.

- حروق الشمس:

قد تسبب هذه التقشرات أيضًا.

- اضطرابات الطقس:

إذا كان الطقس باردًا جدًا قد تجف يديك.

- المهيجات الكيميائية:

تعزز من جفاف وتقشر اليدين.

- نقص الفيتامينات:

خاصة فيتامين ب.