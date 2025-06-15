شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات لنقص المغنيسيوم تظهر على الوجه والعينين والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم معدنٌ مهم، ومن المعروف أنه يدعم أكثر من 300 عملية في الجسم، مثل وظائف العضلات، وصحة الأعصاب، وإنتاج الطاقة، لكن الكثيرين لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامهم الغذائي، وغالبًا ما تظهر على أجسامنا علامات خفية على نقص المغنيسيوم، قد تظهر مباشرةً على الوجه وحول العينين، ومع ذلك، من الضروري معرفة هذه الأعراض لتحديد أي خلل في توازن المعادن في الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 علامات على نقص المغنيسيوم تظهر على الوجه والعينين:

ارتعاش العين أو تشنجات الجفن

هل لاحظتَ ازدياد ارتعاش جفونك اللاإرادي، التي تعرف أيضًا باسم ارتعاش الجفن السفلي، وهو من أكثر أعراض نقص المغنيسيوم شيوعًا، ويبدأ عادةً برفرفة صغيرة في الجفن السفلي، وقد تظهر وتختفي دون سابق إنذار، حيث يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في تنظيم النبضات العصبية وانقباضات العضلات، ولذلك، عندما تنخفض مستوياته في الجسم، قد تصبح الأعصاب حساسة بشكل مفرط، مما يسبب ارتعاشات وتشنجات.

لعلاج هذه الحركة اللاإرادية، والتي قد تُصبح مزعجة إذا تكررت، زد من تناولك للمغنيسيوم بتناول أطعمة مثل السبانخ والمكسرات والأطعمة الكاملة الغنية بهذا المعدن، أو بتناول المكملات الغذائية، وغالبًا ما يُخفف هذا من هذه الأعراض خلال أيام أو بضعة أسابيع.

وجود انتفاخات أو أكياس تحت العين

ظهور انتفاخات تحت العينين قد تكون مؤشرًا خفيًا على انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم، حيث يساعد المغنيسيوم على تنظيم توازن السوائل في الجسم ويقلل الالتهابات، ولكن عندما تنخفض مستوياته، قد يحتفظ جسمك بمزيد من السوائل، مما يسبب انتفاخًا حول العينين، كما أن التوتر واتباع نظام غذائي غير صحي قد يفاقم المشكلة.

ومن الطرق البسيطة لعلاج هذه المشكلة شرب كمية كافية من الماء، وتقليل تناول الملح والأطعمة المالحة، وتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم، كل هذا يمكن أن يساعد على تحسين مستويات المغنيسيوم في الجسم.

الهالات السوداء تحت العينين

في حين أن الهالات السوداء تحت العينين غالبًا ما تكون ناتجة عن قلة النوم والإرهاق، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على نقص المغنيسيوم في الجسم، فعند انخفاض مستويات هذا المعدن، يمكن أن تؤثر على تدفق الأكسجين إلى أعضاء الجسم، ولأن البشرة المحيطة بالعينين حساسة، فإن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يؤدي إلى بشرة داكنة ومتعبة تحت العينين، فإذا جربتِ كريمات العيون والنوم لفترات أطول لعلاج الهالات السوداء تحت العينين ولم تتحسن، فربما يفتقر جسمكِ إلى المغنيسيوم لذلك فإن تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم أو مكملاته الغذائية، قد يحسن ذلك الدورة الدموية ويساعد في تفتيح تلك الهالات السوداء العنيدة مع مرور الوقت.

تشنجات عضلات الوجه

هل تشعر أحيانًا بضيق أو تشنج في الفك أو الخدين أو الصدغين، قد يكون نقص المغنيسيوم أحد أسباب ذلك، حيث يساعد هذا المعدن على استرخاء العضلات ومنع فرط نشاط الاستجابات العصبية، فإن نقصه قد يسبب تشنجات وشدًا في الوجه، ويبدو هذا الشد كضغط أو ألم، وغالبًا ما يُخلط بينه وبين التوتر أو اضطراب المفصل الصدغي الفكي، ويعتبر الحل السريع والطبيعي لذلك هو الاستحمام بملح إبسوم أو زيادة تناول الخضراوات الورقية والبذور، فهي غنية بالمغنيسيوم.

جفاف أو تقشر بشرة الوجه

قد يكون جفاف أو تقشر بشرة الوجه بشكل غير طبيعي علامة على نقص المغنيسيوم، لأنه يدعم صحة البشرة من خلال ترطيبها، وتعزيز إصلاح الخلايا، وتقليل الالتهابات، ولذلك فإن انخفاض مستوياته يجعل البشرة أكثر عرضة للتهيج والجفاف والحساسية، ويلاحظ هذا بشكل خاص خلال تقلبات الطقس أو فترات التوتر الشديد، وقد يوفر استخدام المرطبات راحة مؤقتة، ولكن زيادة تناول المغنيسيوم سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية يمكن أن يساعد في معالجة السبب الجذري للمشكلة.

عيون باهتة أو متعبة

مثلما يؤثر نقص المغنيسيوم على البشرة المحيطة بالعينين، فإنه قد يجعل عينيكِ تبدو متعبتين وباهتتين أو مشتتين، حيث يدعم المغنيسيوم إنتاج الطاقة ووظائف الأعصاب السليمة في الجسم، مما يساعد عينيكِ على البقاء متيقظتين وواضحتين، ومع ذلك، قد يسبب انخفاض مستوياته إرهاقًا واضحًا في منطقة العين، مما يجعل النظرة تبدو أقل حيوية أو حتى غائرة بعض الشيء، وقد تعانين أيضًا من عدم وضوح الرؤية أو حساسية للضوء أحيانًا.

ارتعاش في الفم أو الوجه

كما أن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يُسبب تقلصات أو شدًا في عضلات الوجه، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتعاشات لا إرادية في زاوية الفم أو الخد أو الأنف أو الوجه، وتحدث هذه الارتعاشات العضلية في الوجه عندما تتعطل الإشارات العصبية بسبب نقص المغنيسيوم، مما يُسبب حركات سريعة لا إرادية، وقد يبدو هذا ارتعاشًا أو تشنجًا خفيفًا يختفي من تلقاء نفسه ولكنه يعود باستمرار، وقد يُفاقم التوتر والكافيين وسوء التغذية هذه المشكلة، لذلك فمن الطرق البسيطة لعلاج هذه المشكلة اتباع نظام غذائي غني بالمغنيسيوم، والذي يشمل الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات الورقية، يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم، فهي تُساعد على تهدئة أعصابك، ومع ذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول المكملات.