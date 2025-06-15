شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دمك.. ما هو الـ"RH" وعلاقته بسلامة الأجنة خلال الحمل والولادة والان مع تفاصيل الخبر

يعد الـ"RH" من الأمور التي يجب على كل سيدة حامل الانتباه إليها، لتأثيره الكبير على حالة الجنين الصحية، وفقًا لموقع كليفلاند كلينك الطبي.

ويعد عامل الريزوس "RH" هو نوع من البروتين يتواجد على سطح خلايا الدم الحمراء، والذى يرثه الإنسان من والديه، وفى حالة وجود البرتين تكون فصيلة الدم موجبة، وتكون سالبة في حالة عدم وجوده، ويحمل حوالي 85% من البشر فصائل دم موجبة.

وخلال الحمل ، قد تحدث مضاعفات في حالة إختلاف عامل الريزوس بين الأم والجنين، وهو ما يطلق عليه عدم توافق عامل الريزوس، مما يستلزم حصول الأم على علاجات وقائية لحماية الجنين، كذلك إجراء اختبار دم بسيط خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل للتأكد من التوافق أو عدمه مع الجنين.

تأثير الـRH على الحمل

يحدث عدم توافق الـ (Rh) عندما تحمل امرأة ذات عامل سلبي بجنين ذو دم موجب، في تلك الحالة قد يتفاعل الجهاز المناعي للأم مع هذا الاختلاف وينتج أجسامًا مضادة، والتي تحفز على مهاجمة خلايا الدم الحمراء للجنين، لإعتقاده أنها أجسام غريبة، في تلك الحالة تحصل الأم على حقنة من الغلوبولين المناعي.

وخلال فترة الحمل، لا يختلط دم الجنين بالدم. ومع ذلك، قد تختلط كمية صغيرة من دم الجنين بدم الأم أثناء المخاض والولادة، وقد يحدث ذلك أيضًا أثناء:

اختبارات مثل بزل السلى وأخذ عينات من الزغابات المشيمية (CVS).

أي نوع من النزيف المهبلي أثناء الحمل

إصابة أو صدمة في بطن الأم

مضاعفات الحمل المبكرة مثل الإجهاض أو الحمل خارج الرحم

متى يكون الجنين في خطر؟

عادةً لا تحدث مضاعفات خلال الحمل الأول للمرأة، ويرجع ذلك إلى أنه من غير المرجح أن يختلط دم الأم بدم الجنين حتى الولادة، مما يعني أن الأجسام المضادة لن تتكون إلا بعد ولادة الجنين، ومع ذلك يفحص الطبيب عامل الريزوس لدى الأم حتى بالحمل للمرة الأولى.

ويصبح عدم توافق عامل الريزوس (Rh) مشكلةً إذا حملتِ للمرة الثانية وأنجبتِ جنينًا آخر موجب العامل الريزوس، في هذه الحالة، يُنتج جسمها أجسامًا مضادة تعرض الجنين لخطر المضاعفات، لأنه بمجرد أن يدرك الجسم أن الجنين موجب العامل الريزوس، تنتقل الأجسام المضادة إلى دم الجنين وتهاجم خلايا دمه الحمراء، وهو ما يطلق عليه يسمى هذا داء الريزوس، والذى يمكن أن يهدد حياة الجنين.

المضاعفات المرتبطة بعدم توافق العامل الرايزسي

لا يؤثر عدم توافق العامل الرايزيسي على المرأة الحامل، لكنه قد يسبب مضاعفات للجنين، على رأسها فقر الدم الانحلالي، الذى قد يدمر فقر الدم الانحلالي خلايا الدم الحمراء للجنين أسرع من قدرته على استبدالها.

وفي حالة الأعراض الخفيفة قد لا يحتاج الجنين إلى أي علاج، ويتعافى معظم الأجنة تمامًا إذا كانت لديهم حالة خفيفة من داء ريسوس، أما في الحالات الشديدة، قد يتلقى الجنين نقل دم لاستبدال خلايا الدم الحمراء.

علاج عدم توافق العامل الرايزسي بين الأم والجنين

الجلوبولين المناعي للعامل الريزوسي هو دواء يمنع الجسم من إنتاج أجسام مضادة للعامل الريزوسي، ويعطى بشكل حقنة، وعادةً ما تكون حقن الجلوبولين المناعي للعامل الريزوسي ناجحة جدًا في علاج عدم توافق العامل الريزوسي أثناء الحمل، كذلك يعد اكتشاف عدم توافق العامل الريزوسي في مرحلة مبكرة من الحمل أفضل طريقة للوقاية من المضاعفات الخطيرة.