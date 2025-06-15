شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: النظام الغذائي المتوسطي يخفف آلام البطن وأعراض متلازمة القولون العصبي والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن النظام الغذائي المتوسطي، وهو أحد الأنماط الصحية الشائعة التي يتبعها الكثيرون حول العالم، يمكن أن يصبح مفيدًا للغاية لمرضى متلازمة القولون العصبي.

فوائد النظام الغذائي المتوسطي

وفقًا لما ذكره تقرير نشر في موقع هيلث الطبي، تابع التقرير موضحًا أن الدراسة التي نشرت في مجلة أكدت على أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يصبح استراتيجية بديلة للتعامل مع الانتفاخات والإسهال وآلام البطن والإمساك، تلك الأعراض الشهيرة لمتلازمة القولون العصبي. واتباع المرضى لهذا النظام يخفف من الأعراض الهضمية لديهم.

دور النظام الغذائي في متلازمة القولون العصبي

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا لدى مرضى متلازمة القولون العصبي، حيث ينشأ لديهم مشاكل في ميكروبيوم الأمعاء، حيث تصبح هذه الميكروبات غير متوازنة، مما يؤدي إلى أعراض بالجهاز الهضمي ومشاكل في حركة الأمعاء. رغم حاجة الأمعاء لتلك النوعيات من البكتيريا الصحية.

مكونات النظام الغذائي المتوسطي

النظام الغذائي المتوسطي، كما يطلق عليه البعض، هو طريقة صحية لتناول الطعام المستوحاة من المطبخ التقليدي لبلدان البحر الأبيض المتوسط. يعتمد بشكل كبير على تناول الأطعمة المضادة للالتهابات والتي لها تأثير إيجابي على بكتيريا الأمعاء. يتناول فيه الفرد الكثير من:

- الخضروات

- الحبوب الكاملة

- الفواكه

- الفاصوليا والبقوليات

- منتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدهون

- الزيوت النباتية

- المكسرات

- الأسماك

محاذير النظام الغذائي المتوسطي

ويحد تمامًا من:

- السكريات

- الصوديوم

- الأطعمة المصنعة

- الدهون المشبعة

- اللحوم الدهنية

- الكربوهيدرات المكررة

نتائج الدراسة

شارك في الدراسة 26 شخصًا تلقى خلالها نظام غذائي متوسطي لمدة أربعة أسابيع. وكان الهدف الرئيسي للباحثين هو معرفة ما إذا كان هذا النظام قادر على تخفيف آلام البطن المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي أم لا. ووجدوا انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل من آلام البطن لمدة أسبوعين.

أهمية النظام الغذائي المتوسطي لمرضى متلازمة القولون العصبي

وهناك طرق عديدة لعلاج الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي، ولكن اتباع نظام غذائي متوسطي يساعد كثيرًا على تخفيف الأعراض. هذا ما أكدته الدراسة، كما أنها تقي هؤلاء المرضى من سوء التغذية.