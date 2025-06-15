شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاوى وهتسهر تتفرج على كأس العالم.. إزاى تصحصح فى شغلك الصبح والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مشجعو النادى الأهلى، لمشاهدة مباراة ناديهم المفضل مع نادى إنتر ميامى الأمريكى، وذلك فى تمام الساعة الثالثة فجر غدٍ الأحد.

ونظرًا لاختلاف التوقيت، تلعب بعض المباريات فى أوقات متأخرة، ما قد يتسبب فى سهر المشجعين وقلة النوم عن عدد الساعات المعتادة، وهو ما قد يترتب عليه أيضًا الشعور بالنعاس الشديد خلال ساعات النهار.

نصائح لتجنب الشعور بالنعاس خلال ساعات النهار

ووفقًا لموقع "Web MD" الطبى، يوجد عدد من النصائح التى تساعد على تجب السعور بالنعاس الشديد خلال ساعات النهار، خاصة مع قلة النوم، وهى:

اشرب الكافيين

الكافيين منبه، ويساعدك على البقاء مستيقظًا خلال النهار إذا كنت تعاني من النعاس، لكن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة أو الصودا أو الشاي، قد تُصعّب عليك النوم حتى مع الشعور بالتعب، لذلك يفضّل تناول المشروبات الخالية من الكافيين في وقت لاحق من اليوم.

تناول وجبة خفيفة

الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر قد تمنحك دفعة سريعة من الطاقة، لكنها غالبًا ما تتبعها حالة من الانهيار تُسبب انخفاضًا في سكر الدم، وضبابية ذهنية، وإرهاقًا، لكن الوجبات الخفيفة قليلة السكر وغنية بالألياف قد تساعدك على الحفاظ على طاقتك، مثل الزبادي مع المكسرات والتوت، وزبدة الفول السوداني والخضروات أو بسكويت القمح الكامل.

خذ قيلولة

يمكنك تنظيم قيلولة خلال النهار لاستعادة نشاطك، لأن الراحة تساعدك على تجنب النعاس ولكن إذا بالغت في ذلك، فقد لا تتمكن من النوم ليلًا، لذلك اجعل قيلولتك قصيرة نسبيًا، واحتفظ بها لوقت مبكر من اليوم، من الأفضل أن تغفو قبل 6 أو 7 ساعات من موعد نومك المعتاد، وإذا اضطررت لأخذ قيلولة متأخرة قرب موعد النوم، فاجعلها قصيرة.

النشاط البدني المنتظم يُبقيك نشيطًا ويُسهّل عليك النوم ليلًا، حتى لو لم تكن ترغب في ممارسة الرياضة إذا كنت تعاني من النعاس أثناء النهار، فإن الحركة البدنية تُخفف من شعورك بالتعب على المدى الطويل، مثل المشي البسيط لمدة ١٥ دقيقة.

احصل على بعض أشعة الشمس

الضوء والنوم مرتبطان ببعضهما البعض، حيث يؤثر الضوء، خاصةً ضوء الشمس، على الساعة البيولوجية لجسمك، لذلك من المهم التعرض لأشعة الشمس خلال النهار للحفاظ على يقظة الجسم وتشجيعه على النوم الجيد ليلًا.

ابتعد عن التدخين

النيكوتين يُحفّز جسمك بطرق قد تُعيق نومك، لذلك يفضل تجنبه في وقت متأخر من الليل.

حافظ على رطوبة جسمك.

قد تشعر بتعب شديد بسبب الجفاف. اشرب الماء طوال اليوم، وخاصةً بعد ممارسة الرياضة.

مارس عادات نوم صحية

تشير عادات نومك إلى بيئتك وروتينك اليومي الذي قد يؤثر على راحتك الليلية، ولتحقيق أقصى استفادة من عاداتك، حافظ على جدول نوم منتظم، وحرّر غرفة نومك من المشتتات، وتأكد من أن مساحة نومك مريحة، واتبع روتينًا للاسترخاء قبل النوم.

خذ استراحة من استخدام الشاشة

التحديق في الكمبيوتر أو الهاتف لفترات طويلة قد يُرهق عينيك، وتجعلك تشعر بالتعب. كل بضع دقائق، توقف للنظر إلى شيء آخر، أو أغمض عينيك للحظة لتريحهما.