شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. أكلات ومشروبات احرص عليها قبل التبرع والان مع تفاصيل الخبر

التبرع بالدم تجربة جيدة ومفيدة يمكنها إنقاذ حياة الكثيرين، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، فعليك معرفة أنواع الطعام والشراب التي يمكن أن تحصل عليها قبل تبرعك بالدم.

نصائح غذائية قبل التبرع بالدم

وفقًا لتقرير نشر في موقع Health Beat، فإن بعض الأشخاص يشعرون بالدوار أو الضعف بعد التبرع بالدم، ولكن باتباع نظام غذائي صحي وشرب كميات كافية من المياه قبل التبرع سوف يتجنب هؤلاء هذه الأعراض.

- لابد من الحفاظ على رطوبة الجسم قبل وبعد التبرع بالدم، قد يؤدي فقدان السوائل إلى انخفاض ضغط الدم بشكل سريع، مما يفسر شعور البعض بحالة من الدوخة.

- يؤدي فقدان خلايا الدم الحمراء إلى استنزاف مخزون الحديد في الجسم، فإذا لم يكن لديك مخزون كافي منه قد تصاب بفقر الدم، فتشعر بالتعب والضعف والوهن بعد التبرع بالدم. ولذلك يمكنك تناول بعض الأطعمة الغنية بالحديد مثل الدواجن والأسماك والخضروات الورقية واللحوم الحمراء.

- يفضل تناول فيتامين ج لزيادة امتصاص الحديد، وبالتالي يمكن تناول الحمضيات والمانجو والبرتقال والأناناس.

أطعمة ومشروبات هامة قبل التبرع بالدم

بعد التبرع بالدم، لابد من ترتيب جسمك بترطيب خفيف وتعويض العناصر الغذائية المفقودة، فيمكن أن تتناول بعض الطعام الصحي. كما عليك تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه قد يؤدي إلى الجفاف والإرهاق.

- وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع GoodRx، هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها قبل التبرع بالدم:

- اللحوم الحمراء مثل لحم العجول أو الضأن.

- الدواجن كالفراخ والديك الرومي والبط.

- يمكن تناول البيض.

- تناول المأكولات البحرية مثل السمك البلطي.

- تناول الخضروات مثل السبانخ والبروكلي والكرنب والحمص.

- تناول الفاكهة مثل المشمش.

- تناول الحبوب.

- عليك تجنب التمارين الشاقة والنيكوتين والأطعمة الغنية بالدهون والكافيين.

أفضل وقت لتناول الطعام قبل التبرع بالدم

أفضل وقت لتناول الطعام قبل التبرع بالدم هو ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عملية التبرع، ومن المهم أن تتناول وجبة متوازنة لتشعر بحال أفضل بعد التبرع. من الهام أيضًا أن تشرب المياه، ويفضل بعد تبرع الاهتمام بشرب مياه كافية لضمان ترطيب جسمك.