شكرا لقرائتكم خبر عن سناكس صحية تقدر تاكلها وأنت بتتفرج على ماتشات الأهلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي النادى الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكى، في تمام الثالثة من فجر غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

ويوجد عدد من الوجبات الخفيفة الصحية التى يمكن تناولها أثناء مشاهدة المباراة، والتى لا تزيد على 100 سعرة حرارية، وفقًا لموقع "Web MD" الطبى، بما يساعد على الحفاظ على الوزن، خاصة مع الوقت المتأخر للمباراة.

وجبات خفيفة وصحية مناسبة للتشجيع الفشار

عندما ترغب بتناول وجبة خفيفة غنية بالسعرات الحرارية، فإن الفشار هو الحل الأمثل، حيث يحتوى على 100 سعرة حرارية فقط في 6 أكواب، كما أنه غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الجبن القريش مع الشمام

الجبن القريش غني بالبروتين ، حيث يحتوي نصف كوب منه على 14 جرامًا، وكما هو الحال مع الألياف، يُساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن الاستمتاع بتناول الجبن القريش قليل الدسم سادة أو مع طبق جانبي من الفاكهة، قطعة صغيرة من الشمام تُضيف 100 سعرة حرارية إلى إجمالي السعرات الحرارية للطبق، بجانب الطعم الحلو.



الموز المجمد

مصاصات الموز المجمدة

إذا كنت تبحث عن طريقة مبتكرة لإضافة المزيد من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، فجرب مصاصات الموز المجمدة، قطّع عدة موزات مقشرة إلى نصفين، ثم ضع أعواد المصاصات داخلها، ادهن كل نصف بنصف أونصة من الزبادي العادي قليل الدسم. ضع المصاصات في المُجمد، وستحصل على حلوى جاهزة للأكل ومنخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي كل مصاصة على أقل من 80 سعرة حرارية.

مقرمشات الحبوب الكاملة مع الجبن

اختيار مقرمشات الحبوب الكاملة يسبب الشعور بالشبع بين الوجبات، بينما يُوفّر الجبن البروتين والكالسيوم، للحفاظ على أقل من 100 سعرة حرارية، تناول شريحة واحدة من الجبن قليل الدسم ووزّعها على ثلاث قطع من المقرمشات.

تفاح مطهو

التفاح من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية ويمكن خبز التفاح فى الفرن بما يكسبه طعم كالحلوى، و يوفر نفس الفيتامينات والألياف الموجودة في نظيره الطازج، كذلك يمكن رش القرفة فوقه دون إضافة سعرات حرارية.

مكعبات المانجو المجمدة

تناول مكعبات المانجو بعد تجميدها تعد إنها طريقة رائعة للحصول على البيتا كاروتين والألياف، مع إشباع رغبتكِ في تناول الحلويات، وتحتوي حصة ثلاثة أرباع كوب على 90 سعرة حرارية فقط، وتوفر 60% من الكمية اليومية المُوصى بها من فيتامين سي.



التفاح وزبدة الفول السودانى

شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني

مزج الحلو مع المالح تعد طريقةً مجرّبة وفعّالة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام، استخدم ثلاثة أرباع كوب من شرائح التفاح، وادهن كل شريحة بطبقة رقيقة من زبدة الفول السوداني غير المملحة، وللحفاظ على ما يقارب 90 سعرة حرارية، لا تستخدم أكثر من ملعقتين صغيرتين من زبدة الفول السوداني إجمالاً.

زبادي يوناني خالي الدسم مع العسل

يشتهر الزبادي اليوناني بقوامه الكريمي المميز ومحتواه العالي من البروتين، ويحتوي نصف كوب فقط من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم على 12 جرامًا من البروتين، مما يشعرك بالشبع، كذلك أضف ملعقة صغيرة من العسل، ليصبح إجمالي السعرات الحرارية في الوجبة الخفيفة 84 سعرة حرارية.



ايس كريم الزبادى والبسكويت

ساندويتش الزبادي المجمد

الزبادي المجمد خالي الدسم بديل صحي للآيس كريم، ومن السهل إيجاد أنواع خالية من السكر المضاف، جرب تحضير حلوى بدهن ملعقتين كبيرتين من الزبادي المجمد خالي الدسم بين مربعين من البسكويت، حتى مع الزبادي المجمد بنكهة الشوكولاتة، ستحصل على 84 سعرة حرارية فقط.