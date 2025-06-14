شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمتبرعين.. اعرف فوائد التبرع بالدم والفئات الممنوعة منه والان مع تفاصيل الخبر

التبرع بالدم منقذ للحياة، لا شك في ذلك، وفي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، لابد وأن ننتهي إلى أن هناك فوائد صحية تعود عليك عندما تتبرع بدمائك.

فوائد التبرع بالدم

وفقًا لتقرير نشر في موقع The Conversation، كان التبرع بالدم بشكل منتظم له العديد من الفوائد الصحية التي لاحظها الباحثون:

- تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم: وفقًا لبحث جديد في معهد فرانسيس كريك في لندن، يشجع التبرع بالدم إنتاج خلايا دم جديدة، ما يؤدي إلى تعزيز التركيب الجيني بطريقة مفيدة. في كل مرة يتبرع فيها الشخص بالدم، يبدأ الجسم بسرعة في عملية استبدال خلايا الدم المفقودة، ما يحفز النخاع العظمي على إنتاج خلايا جديدة، فيحدث أن يتم تجديد الدم ويكون أكثر صحة ومرونة.

- تحسين حساسية الأنسولين: التبرع بالدم يلعب دورًا في الحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

- صحة القلب والأوعية الدموية: هناك صلة وثيقة بين التبرع بالدم وصحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يحد من لزوجة الدم ويقي من اضطراب تدفق الدم وخطر التجلط وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

- انخفاض ضغط الدم: هناك صلة محتملة بين التبرع بالدم وانخفاض ضغط الدم، خاصة لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

فئات ممنوعة من التبرع بالدم

فيما أوضح تقرير آخر نشر في موقع NYBC أن هناك حالات أو أشخاص ممنوعون من التبرع بالدم:

أسباب مؤقتة تمنع الأشخاص من التبرع

- الشعور بالإعياء والضعف العام، ويمكن التبرع بعد زوال الأعراض.

- البرد والتهاب الحلق والإنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي، يمكن التبرع بعد اختفاء الأعراض بثلاثة أيام.

- كوفيد-19، لا يمكن التبرع بالدم حتى مرور 14 يومًا على الأقل من اختفاء الأعراض.

- بعض الحالات الطبية مثل السرطان ومرضى القلب والمرضى الذين أجروا جراحات خطيرة مؤخرًا.

- في حالة الحمل أو حالة الإجهاض.

- حالات فقر الدم والأنيميا

- حالات التى تعانى من مشكلات بسيولة الدم وتجلطاته

- كل الحالات التى ينصحها طبيبها من عدم التبرع بالدم وفقا لتاريخها المرضى

أسباب وأمراض دائمة تمنع الأشخاص من التبرع بالدم

- مرضى فيروس الإيدز.

- مرضى الهيموفيليا.

- المرضى المصابون بالتهاب الكبد ب أو التهاب الكبد سي.

- أنواع معينة وأشكال معينة من السرطانات.