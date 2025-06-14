شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأمراض المعدية: مهرجان جلاستونبرى بإنجلترا قد يكون مصدرًا لتفشى الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر كبار خبراء الأمراض المعدية من تفشى الحصبة، وذلك خلال مهرجان جلاستونبري الذى يقام سنويًا في الفترة من 25 إلى 29 يونيو في إنجلترا، حيث تعتبر الحصبة أكثر الأمراض المعدية في العالم - ويخشى الخبراء أن يكون المهرجان الرئيسي "ناقلًا فائقًا".



أعراض الحصبة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم حث المشاركين في مهرجان جلاستونبري على التحقق من حصولهم على التطعيم ضد مرض الحصبة القاتل وسط ارتفاع مثير للقلق في الحالات.

من المتوقع أن يتوافد أكثر من 200 ألف شخص لحضور أحد أكبر الأحداث الموسيقية لهذا العام في غضون أسبوعين فقط لمشاهدة أعمال فنية مثل فرقة البوب روك البريطانية 1975 وكاتبة أغاني البوب بانك الأمريكية أوليفيا رودريجو.



المهرجان

لكن في بعض أجزاء إنجلترا، تقترب حالات الإصابة بالفيروس القاتل المحتمل بالفعل من تلك التي شوهدت في عام 2024 بأكمله، وهو أسوأ تفشٍ للمرض منذ أكثر من عقد من الزمان.



وحذر الخبراء اليوم من أن المهرجان يمثل حدثًا "مثاليًا لنشر العدوى"

توفر جرعتان من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ما يصل إلى 99 % من الحماية ضد الأمراض، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا المميت وفقدان السمع ومشاكل أثناء الحمل، ولكن بدون ذلك، فإن مجرد شخص واحد مصاب بالحصبة في حشد من الناس يمكن أن ينشر الفيروس الأكثر عدوى في العالم إلى 9 من كل 10 أشخاص غير ملقحين في مكان قريب.



الجرعة الاولى والجرعة الثانية من الحصبة

وقال الدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية بجامعة ريدينج، "قد يكون جلاستونبري حدثًا فائق الانتشار"، مضيفا، إنه من المتوقع أن يتوافد حشدٌ يُقدّر بنحو 200 ألف شخص لحضور أحد أكبر الفعاليات الموسيقية لهذا العام، بعد أسبوعين تقريبًا، لمشاهدة فنانين مثل فرقة البوب-روك البريطانية.

لكن العلماء حذروا من أنه مع ارتفاع حالات الحصبة، يجب على المشاركين في المهرجان التحقق من حصولهم على لقاح MMR الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

وقال البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات بجامعة وارويك، إن مهرجان جلاستونبري يمكن أن يؤدى لدفع تفشي مرض الحصبة المستمر في بريطانيا إلى مستويات أعلى، مضيفا، إنه "نظراً للأعداد المرتفعة حالياً من حالات الحصبة في المملكة المتحدة، وخاصة في جنوب غرب لندن، وانخفاض الإقبال على لقاح MMR، فإن التجمعات في المهرجانات مثل جلاستونبري تشكل مكاناً مثالياً لانتشار الحصبة" .

وأضاف أن مرضى الحصبة معديون أيضًا قبل 4 أيام من ظهور أعراض واضحة مثل الطفح الجلدي، مما يعني أن الأشخاص الذين يبدون بصحة جيدة يمكنهم نشر المرض بصمت إلى الآخرين، ونظرًا لأن لقاح الصحبة MMR قد يستغرق أسبوعين حتى يصبح أكثر فعالية، فيجب على رواد المهرجان التحقق من حالة التطعيم الخاصة بهم الآن، ولكن "لم يفت الأوان أبدًا" للحصول على اللقاح.

وأضاف البروفيسور يونج: "إنه من المهم حقًا مراجعة طبيبك العام إذا لم تكن متأكدًا من حصولك على التطعيم الكامل، يجب أن تحصل على جرعتين من لقاح MMR لتكون محميًا بشكل كامل، ولا يزال الوقت مبكرًا للحصول على الجرعة الثانية إذا كنت قد حصلت على الجرعة الأولى فقط، حتى جرعة واحدة من لقاح MMR ستوفر بعض الحماية.

وأضاف الخبراء، إنه بالإضافة إلى توفير الحماية الشخصية، فإن الحصول على لقاح MMR يقلل أيضًا من خطر انتقال الحصبة من الشخص إلى آخرين أكثر عرضة للإصابة، مثل الأطفال، عند عودتهم إلى المنزل.

عادةً ما تكون أعراض البرد، كالحمى والسعال وسيلان الأنف أو انسداده، أولى علامات الإصابة بالحصبة، بعد بضعة أيام، تظهر لدى بعض الأشخاص بقع بيضاء صغيرة على الجانب الداخلي من الخدين والجزء الخلفي من الشفاه.

وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 5 أطفال يصابون بالحصبة سيحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى، مع إصابة واحد من كل 15 بمضاعفات خطيرة قد تهدد حياتهم.

قال البروفيسور ستيفن جريفين، خبير الأمراض المعدية في جامعة ليدز: "إن ارتفاع معدل عدوى الحصبة يعني أننا بحاجة إلى الحفاظ على تغطية التطعيم عند حوالي 92-95% لمنع تفشي المرض، ونحن الآن أقل بكثير من ذلك".

وحذر الناس أيضًا من الاستهانة بالفيروس - في حين أنه يسبب عادةً أعراضًا تشبه أعراض البرد والإنفلونزا، إلا أنه لديه القدرة على القتل.

وأضاف أن "هذا المرض يسبب أعراضا مزعجة حتى لو كانت خفيفة نسبيا، لكنه قد يؤدي أيضا إلى الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ ومضاعفات أخرى، مضيفا، إنه في الأشخاص غير المطعمين، يمكن أن يسبب أيضًا مرضًا تقدميًا مميتًا في الدماغ بعد سنوات عديدة من الإصابة الأولية، والمعروف باسم التهاب الدماغ المصلب شبه الحاد"، وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرها الخاص بشأن مرض الحصبة في جلاستونبري.

وقال الدكتور أليستير وود، مستشار حماية الصحة في هيئة الخدمات الصحية في جنوب غرب المملكة المتحدة: "ينتشر مرض الحصبة في جميع أنحاء البلاد، والمهرجانات هي المكان المثالي لانتشار مرض الحصبة، "إذا لم تكن قد حصلت على التطعيم الكامل ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، فيرجى الاتصال بطبيبك العام لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الحصول على موعد قبل الحضور إلى المهرجان.

في إنجلترا، تلقى 89.3% من الأطفال في سن الثانية جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في العام المنتهي في مارس 2023 بزيادة عن 89.2% في العام السابق، في الوقت نفسه، تلقى 88.7% من الأطفال في سن الثانية كلتا الجرعتين، بانخفاض عن 89% في العام السابق، فإذا كنت تشعر بتوعك أو نُصحت بالعزل نتيجة إصابتك بالحصبة أو أي عدوى أخرى، فيرجى الاستمرار في القيام بذلك."

منذ بداية العام، تم تسجيل 420 حالة إصابة بالفيروس في إنجلترا، على الرغم من أن المسؤولين يقولون إن هذا من المحتمل أن يكون أقل من التقديرات بسبب التأخير في الإبلاغ، وكانت الغالبية العظمى من الحالات المسجلة (ثلثي الحالات) بين الأطفال دون سن العاشرة - وكان معظمهم غير مطعمين.