شكرا لقرائتكم خبر عن للثانوية العامة.. أطعمة هتعزز تركيزك وطاقتك في فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام غدًا الأحد وتستمر حتى 10 يوليو، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة تعزز تركيزك وطاقتك في فترة الامتحانات.

وبحسب موقع BBC يتعامل الدماغ مع المعلومات، ويساعدك على التركيز، ويحلل الأمور، ويشكل الذكريات لتتمكن من استرجاعها.

يزن المخ 2% فقط من وزن جسمك، ويستهلك 20% من إجمالي الطاقة التي يحتاجها جسمك، وتأتي هذه الطاقة من الطعام الذي نتناوله.

ما هي أفضل الأطعمة للطاقة والتركيز؟

قم بتضمين أطعمة مختلفة في وجباتك ووجباتك الخفيفة والتي تحتوي على:

الألياف - الخضروات والخضراوات الورقية الداكنة، تساعد على إبطاء عملية الهضم بحيث يتم إطلاق الطعام بشكل أبطأ وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول.

البروتين - الأسماك الغنية بالزيوت تحتوي على كمية جيدة من دهون أوميجا 3 المفيدة لصحة الدماغ، مثل التونة الطازجة والسردين والماكريل المعلب، والدجاج والبيض والفاصوليا والمكسرات والعدس غنية بالبروتين.

الحبوب الكاملة - الكربوهيدرات البطيئة الإطلاق، مثل خبز الحبوب الكاملة، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، والأرز البني، تحافظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

فيتامين سي - الفواكه مثل البرتقال والتوت مفيدة لجهاز المناعة ويمكن تناولها كوجبة خفيفة.

متى يجب أن تتناول العشاء والذهاب إلى النوم؟

حاول ألا تتناول الطعام في وقت متأخر ليلة الامتحان، فقد يُعيق ذلك نومك، وتناول عشاءك قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، فالنوم الجيد ليلاً من أفضل الأمور لأدمغتنا وقدرتنا على التركيز، ويسمح النوم لخلايا أجسامنا بالتعافي، وتكوين ذاكرتنا، ويساعدنا على التركيز والانتباه في اليوم التالي، أظهرت الأبحاث أن الطلاب الذين ينامون 7 ساعات في الليلة في المتوسط يحققون نتائج أفضل بنسبة 10% من الذين ينامون أقل.

تجنب الكافيين، واستبدله بكوب من الحليب الدافئ قبل النوم.

