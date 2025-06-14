شكرا لقرائتكم خبر عن يرطب جسمك في الحر ويقوى ذاكرتك.. 7 فوائد لتناول هذا المشروب بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

ماء الكمون من أشهر المشروبات المعروفة بفوائدها الصحية، حيث يعتبر الكمون علاجًا قديمًا خاصة لمشاكل المعدة والهضم، وإذا تم استهلاك ماء الكمون بانتظام يُمكن لهذا المشروب أن يُفيد جسمك بطرق مُختلفة، كما أنه يعتبر مشروبًا مثاليًا في فصل الصيف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. فوائد تناول ماء الكمون بانتظام:

يساعد على الهضم

تحتوي بذور الكمون على مركبات تُحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يُساعد على تقليل الانتفاخ والحموضة والغازات، كما تُخفف من عسر الهضم واضطرابات المعدة، وتُعزز حركة الأمعاء الصحية.

يعزز عملية التمثيل الغذائي

ماء الكمون يُنشط عملية الأيض طوال اليوم، فهو يُعزز حرق الدهون طوال اليوم ويُشعرك بالشبع بشكل طبيعي، كما يُساعد على إزالة السموم من الجسم.

يرطب جسمك

شرب ماء الكمون بعد الاستيقاظ مباشرةً يُساعد على ترطيب الجسم وموازنة مستويات الأملاح فيه، كما أنه يعطي دفعة من النشاط وخالى من الكافيين.

يعزز المناعة

يُعتبر الكمون غنيًا بالحديد ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا، ويُساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الإنفلونزا الموسمية، مثل الزكام، كما يُساعد على التعافي والشفاء بشكل أسرع.

ينظم سكر الدم

يساعد ماء الكمون على تنظيم مستوى السكر في الدم، لذلك يُعتبر خيارًا مثاليًا لمرضى السكر، خاصة عند تناوله في الصباح، حيث يُحسن حساسية الأنسولين ويُقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات.

يحسن صحة الجلد

يساعد الكمون على إزالة السموم من الجسم، كما يُقلل من حب الشباب وتهيج الجلد.

يعزز الذاكرة ويقلل التوتر

تحتوي ماء الكمون على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الثيمول والتربينات والفلافونويدات، ويُغذي هذا الماء الدماغ ويُحسن الذاكرة واليقظة، كما يُساعد على إنعاش العقل بتخفيف التوتر والقلق والإرهاق.