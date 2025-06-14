شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدم الكمبيوتر والموبايل كتير.. علاجات للتغلب على إرهاق العين والان مع تفاصيل الخبر

في حياتنا التكنولوجية اليومية الآن تُغطي الشاشات عملنا ووقت لعبنا وتفاعلاتنا الاجتماعية، وأصبح إجهاد العين عرض يعانى منه الكبير والصغير.

كل هذا الوهج المستمر، والنصوص القصيرة جدًا، والمعلومات السريعة، كلها عوامل تُشعر أعيننا بالجفاف والإرهاق الشديد، فإذا كنت تقضي وقتًا طويلًا أمام الشاشة، فقد حان الوقت لمنحها بعض الاهتمام الذي تحتاجه بشدة، حسب موقع "onlymyhealth".

أسباب إجهاد العين الرقمي

إجهاد العين الرقمي، أو متلازمة رؤية الحاسوب (CVS)، هو أكثر من مجرد إرهاق للعينين، بل يشمل مجموعة من الأعراض التي تشمل:

جفاف وتهيج العينين

عدم وضوح الرؤية

الصداع

آلام الرقبة والكتف

صعوبة التركيز

حساسية الضوء

تنتج هذه الأعراض عن مزيج من قلة الرمش، والتركيز لفترات طويلة على مسافة ثابتة، ووهج الشاشة، وزوايا الرؤية غير الصحيحة.

علاجات لإرهاق العين

لحسن الحظ، يمكن التخفيف بشكل كبير من غالبية حالات إجهاد العين الرقمي من خلال عادات بسيطة ومنتظمة.

1. قاعدة 20-20-20

هذه على الأرجح الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية، فلكل 20 دقيقة من وقت الشاشة، انظر بعيدًا إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل، هذا سيمنح عضلات عينيك فرصة للاسترخاء وإعادة التركيز، ويوقف دورة التركيز المستمر على النقاط القريبة.

2. رمش أكثر

عند التحديق في الشاشة، ينخفض معدل الرمش بشكل كبير، يساعد الرمش على ترطيب عينيك وتوزيع طبقة الدموع بالتساوي، حاول الرمش بشكل كامل ومنتظم، خاصةً عند ملاحظة جفاف عينيك.، يمكنك أيضًا ممارسة تمارين الرمش: أغمض عينيك بإحكام لبضع ثوانٍ، ثم افتحهما على اتساعهما، وكرر ذلك عدة مرات.

3. تحسين مساحة العمل الخاصة بك

وضع الشاشة: ضع شاشتك على بُعد ذراع تقريبًا (20 - 28 بوصة) وأسفل مستوى عينيك قليلًا، انظر إلى الأسفل قليلًا.

قلل من الوهج: ضع شاشتك بعيدًا عن انعكاس النافذة أو الضوء العلوي، استخدم فلاتر شاشة مضادة للوهج.

إضاءة دقيقة: حافظ على إضاءة غرفتك كافية، ولكن ليس بإضاءة مباشرة على شاشتك أو وجهك، فالإضاءة المحيطة الكافية هي الحل الأمثل.

اضبط حجم النص وتباينه: تجنب عناء قراءة النصوص الصغيرة، كبر حجم النص على أجهزتك إلى حجم مناسب، اضبط سطوع الشاشة وتباينها بما يتناسب مع إعداداتك.

4. الكمادات الدافئة

انقع قطعة قماش نظيفة ودافئة في الماء، ثم اعصرها للتخلص من الماء الزائد، ثم ضعها على عينيك المغلقتين لمدة 5-10 دقائق، تُحفز الحرارة إنتاج الدموع، وتُرخي عضلات العين المتعبة، وتُهدئ الجفاف.

متى يجب عليك رؤية الطبيب

على الرغم من أن هذه العلاجات فعالة في معظم حالات إجهاد العين الرقمي، إلا أنه إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة أو متفاقمة، أو تعاني من ألم شديد، أو تغيرات مفاجئة في الرؤية، أو أضواء ساطعة، فمن المهم استشارة أخصائي عيون.