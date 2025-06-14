شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للأطفال ممارسة تمارين القوة؟ وما أفضل الرياضات لبناء عضلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

ممارسة تمارين المقاومة أثناء تمارين القوة تعزز قوة العضلات وقدرتها على التحمل، ما يزيد كتلة الجسم الهزيلة ويحسّن معدل الأيض، الأمر الذى يعد مفيدًا بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، كما أن ممارسة تمارين القوة بانتظام مفيدة لصحة القلب، ومستويات الكوليسترول، وبناء عظام قوية.

وتساعد تمارين القوة للأطفال أيضًا على تقليل الإصابات، لأنها تحسن الأداء الرياضي، والأهم من ذلك أنها تنمي عادة لياقة بدنية تفيد الطفل طوال حياته.

هل تمارين القوة أمنة للأطفال؟

ووفقًا لموقع "Very well fit" تدعم الكلية الأمريكية للطب الرياضي، مشاركة الأطفال في برامج تدريب القوة المصممة بشكل مناسب والتي يتم الإشراف عليها بكفاءة.

ويعد تدريب الأثقال مناسبًا عندما يتمكن الطفل من الحفاظ على توازنه وضبط وضعيته، ويستطيع الاستماع إلى التعليمات واتباعها، عادةً ما يكون ذلك في سن السابعة أو الثامنة، ولكن ذلك يعتمد على مستوى نضج الطفل.

مع أن الأطفال دون سن العاشرة قد يكتسبون القوة من خلال التدريب باستخدام الأوزان، إلا أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا هم عادةً الفئة الأكثر اهتمامًا. ويجب أن يكون طفلك متحمسًا للتدريب ومستعدًا للتدريب عدة مرات أسبوعيًا.

ضوابط ممارسة الطفل لتمارين القوة

قبل أن يبدأ الطفل أو المراهق برنامجًا رسميًا لتدريب الأثقال، يُنصح بإجراء تقييم من قِبل طبيب أطفال أو طبيب متخصص في الطب الرياضي، لأنه هناك بعض الحالات التي لا يُنصح فيها بتدريب الأثقال، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، أو اضطرابات النوبات، أو أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي لسرطانات الأطفال.

ويجب على مدرب شخصي مؤهل وذو خبرة في تدريب المراهقين الإشراف على المشاركين في جميع الأوقات، خاصةً للمجموعات التي يحتمل أن تفقد تركيزها، وينصح أن تكون نسبة المدربين إلى الأطفال 1 إلى 10 ، وقد يكون من الأفضل البدء بجلسات فردية مع مدرب شخصي أو مدرب شخصي إذا سمحت ميزانيتك بذلك، مما يضمن أداء الطفل لتمارين القوة بشكل صحيح، ومع ذلك، يبدأ العديد من الأطفال والمراهقين التدريب مع مدرب مؤهل أو فريق رياضي.

ويعد اتباع أسلوب تدريبي جيد وتدرّج في الأحمال مع مرور الوقت أمرًا ضروريًا لأيّ متدرب أثقال مبتدئ، خاصة مع الأجسام النامية وغير الناضجة، ويمكن أن تؤدي المنافسة بين الأصدقاء أو الأطفال الآخرين في مجموعة التدريب، إلى اختيار وزن ثقيل للغاية أو استخدام تقنية سيئة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة، بما يعنى ضرورة وجود إشراف من متخصص أثناء التمرين.

أفضل الرياضات لبناء عضلات الأطفال

ويوجد عدد من الرياضات التى تساهم فى بناء عضلات الأطفال منذ عمر مبكر، والتى على رأسها السباحة وكرة القدم وكرة السلة والجمباز، والفنون القتالية والدراجات والتنس والجرى.