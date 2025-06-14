شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تعرضك لخطر الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم بالعمر تزداد إمكانية الإصابة بثلاثة أمراض دماغية رئيسية، وهى السكتة الدماغية، والخرف، والاكتئاب، رغم ذلك يمكن تجنب الإصابة بتلك الأمراض من خلال بعض التغيرات في نمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين وتجنب السمنة.

ووفقًا لبحث نشره موقع "Health"، نقلاً عن مجلة علم وجراحة الأعصاب والطب النفسي التابعة للمجلة الطبية البريطانية، يوجد 17 عامل خطورة للإصابة بتلك الأمراض مع التقدم في العمر، يمكن تعديلها والتحكم فيها من خلال تغيرات نمط الحياة.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحة دماغك

يوجد 15 عامل خطر للإصابة بالخرف، والاكتئاب في أواخر العمر، والسكتة الدماغية يمكن التحكم فيها، وهى:

اضطرابات ضغط الدم.

مؤشر كتلة الجسم.

مستويات السكر في الدم.

الكوليسترول الكلي.

النشاط المعرفي خلال وقت الفراغ.

أعراض الاكتئاب.

نظام عذائي غير صحى.

فقدان السمع.

وظائف الكلى.

الألم.

النشاط البدني.

اضطرابات النوم.

التدخين.

المشاركة الاجتماعية.

التوتر والقلق.

لماذا تشترك الأمراض الثلاثة في عوامل الخطر

على الرغم من أن الاكتئاب والسكتة الدماغية والخرف، هي حالات تتعلق بالصحة العقلية والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي على التوالي، إلا أنها تعتبر مترابطة، لأن أجزاء الدماغ مسؤولة عن وظائف مختلفة، مثل التفكير والذاكرة، والتوازن والتحكم في الحركة، والمزاج، والوظائف الجسدية مثل التنفس ومعدل ضربات القلب، وإذا تأثرت منطقة واحدة من الدماغ، فقد تتأثر مناطق أخرى أيضًا، ويرجع ذلك إلى الشبكات العصبية التي تربط أجزاء مختلفة من الدماغ.

ويمكن أن تؤثر السكتة الدماغية أو الخرف في مكان واحد من الدماغ أيضًا على الشبكات العصبية، التي تصل إلى مراكز الدماغ الرئيسية، يعتمد ذلك على مكان الضرر، والروابط بين مناطق الدوائر العصبية، ومدى الضرر الناتج عن السكتة الدماغية والخرف"، ما يفسر سبب المعاناة من الاكتئاب بعد الإصابة بسكتة دماغية أو الخرف، ونظرًا لترابط هذه الحالات الثلاث، فمن المنطقي أن تشترك في عوامل الخطر نفسها.

تقليل خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية والاكتئاب

وتغطي عوامل الخطر الـ17 القابلة للتعديل السبعة عشر نطاقًا واسعًا، ويمكن التفكير فيها كقائمة خيارات، واختيار ثلاثة منها للبدء، وليس من الضروري تغيرها دفعةً واحدة، و إذا كان هناك عامل خطر واحد بارز بينها، فهو ارتفاع ضغط الدم، لأنه العامل هو الأقوى والأكثر ثباتًا بين عوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب في أواخر العمر، مما يعنى ضرورة معالجته أولا، لذلك ينصح البالغين بفحص ضغط دمهم بانتظام، بدءًا من سن العشرين، والتحدث إلى طبيبهم في حال ارتفاعه.

كما تعد إدارة مستويات السكر في الدم والكوليسترول المرتفع أمر بالغ الأهمية، ويمكن السيطرة عليها إما بتناول الأدوية أة إجراء تغيرات على النظام الغذائي.