شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب عليك أداء تمارين العقلة يوميًا؟.. اعرف فوائدها وآثارها الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

تمارين العقلة أحد التمارين الرياضية الصعبة، لكنه يضمن لك قوة ولياقة الجزء العلوي من جسمك، لذا سواء كنتَ من رواد الصالات الرياضية أو مبتدئًا، فإن ممارسة تمارين العقلة بانتظام ودمجها في روتينك التدريبي، خاصةً في الصباح، يمكن أن تعود عليكَ بفوائد كثيرة، وفقا لموقع "تايمز ناو".

تمارين العقلة فعالة جدًا في تقوية ظهرك وأعلى ظهرك وعضلات الذراع، وكما هو الحال مع أي تمرين آخر، يمكنك أداء تمارين العقلة يوميًا.

ماذا يحدث عندما تقوم بتمارين العقلة يوميًا؟

إذا قمت بأداء تمارين العقلة كل يوم، فستلاحظ بعض النتائج، على الرغم من أنها من المرجح أن تكون أقل مما قد تحصل عليه إذا منحت نفسك وقتًا للتعافي بين الجلسات.

مع ذلك، فأنت تُعرّض نفسك أيضًا لخطر الإفراط في التدريب، والذي قد يُؤدي إلى بعض النتائج الكارثية. تعتمد النتائج المحتملة التي قد تواجهها - سواءً كانت إيجابية أو سلبية - كليًا على عوامل مُختلفة، مثل مستوى لياقتك البدنية الحالي واستجابتك الجينية المُحددة مسبقًا لتدريبات المقاومة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك أن تتوقع رؤيتها عند القيام بتمارين العقلة كل يوم: تناسق الجسم

بحسب الخبراء، تمارين العقلة تقنية، لذا فإن ممارستها تُحسّن تنسيقك الحركي وكفاءتك أثناء أدائها. كما أنها تُساعدك على المواظبة على التمرين مع تحسن حركاتك.

تحسين القوة العضلية والقدرة على التحمل، إذا لم تكن قادرًا على أداء 15-20 تمرين شد أو أكثر في مجموعة واحدة، فستلاحظ تدريجيًا تحسنًا ملحوظًا في قوة عضلات الجزء العلوي من جسمك. هذا يعني أنك ستتمكن من رفع وزن أكبر لنفس عدد التكرارات.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا تحسين قدرتك على التحمل العضلي، مما يعني إمكانية زيادة عدد التكرارات.

يساعد على تقوية العضلات

مع الانتظام والثبات، تساعد تمارين المقاومة مثل تمارين العقلة على زيادة حجم عضلاتك؛ ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنك تحتاج أيضًا إلى موازنة ذلك بفائض السعرات الحرارية والحصول على كمية كافية من البروتين.

ويقول الخبراء أيضًا إن الزيادة في حجم العضلات من المرجح أن تكون أقل مما قد تواجهه إذا كان لديك وقت كافٍ للتعافي لأن عملية تخليق بروتين العضلات تحدث أثناء الراحة وليس أثناء التمرين نفسه.

خطر الإصابة

وفقًا للخبراء، المفاصل الرئيسية المشاركة في تمارين العقلة هي مفصلا الكتف والكوع. وبالتالي، فإن أي حركة متكررة تُسبب إصابات ناتجة عن الإفراط في الاستخدام. يؤدي أداء تمارين العقلة يوميًا، في معظم الحالات، إلى إصابات ناتجة عن الإفراط في الاستخدام.

يعتمد خطر الإفراط في الاستخدام بشكل كبير على عدد تمارين العقلة التي تقوم بها مقارنةً بحالة مفاصلك الحالية. من ناحية أخرى، إذا كنت مبتدئًا جدًا في تمارين العقلة أو غير مُلِمٍّ بها، فقد يؤدي أداء بضع مجموعات يوميًا إلى إصابة ناتجة عن الإفراط في الاستخدام.

كم عدد تمارين العقلة التي يجب عليك القيام بها يوميًا؟

إذا كنت ترغب في أداء تمارين العقلة يوميًا، فعليك معرفة عدد التمارين الآمنة والفعالة. يقول الخبراء إنه على الرغم من عدم وجود إجابة مثالية لهذا السؤال، إلا أن الأمر يعتمد كليًا على مستوى لياقتك البدنية الحالية. إذا كنت تؤدي تمرين عقلة واحدًا أو اثنين على الأقل ولكنك لا تزال مصممًا على أدائهما يوميًا، فابدأ من 3 إلى 5 مجموعات من تمرين عقلة واحد فقط.

