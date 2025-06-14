شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية العناية بصحة القدمين في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

هل بدأت في ارتداء الأحذية المفتوحة بعد ارتفاع درجات حرارة الطقس؟ هل تتعرض قدمك يوميًا للأتربة والرمال والملوثات وأيضًا لأشعة الشمس؟ وهل تصدر منها رائحة تعرق؟ كل هذه المشكلات حلها في هذا التقرير الذي نشره موقع the fleet people موضحًا أنه مع ارتفاع درجات حرارة الطقس يبدأ النشاط الفعلي للبكتيريا والفطريات في القدمين وبالتالي قد تتحول رائحتهما إلى رائحة غير جيدة فضلًا عن ملمسهما وصحتهم.

ارتداء الأحذية المناسبة

في البداية لابد من اهتمامك بارتداء أحذية مناسبة للصيف أو للطقس الحار من خلال الاهتمام بالنوعيات الجيدة المثالية التي لا تسبب التعرق الشديد ولا تكون بها فتحات تهوية كثيرة أكثر من المعتاد حتى لا تتعرض لأشعة الشمس والأتربة، فلتكن طبية متوازنة.

الترطيب والعناية بالقدمين

ضع كريمات ترطيبية على القدمين بشكل يومي مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقليل فرص الرائحة الكريهة وتكونها وتكون البكتيريا والفطريات فضلًا عن الحفاظ على ملمس الجلد.

أهمية واقي الشمس

واقي الشمس على القدمين أمر في غاية الأهمية وليس شائعًا استخدامه فهو يساعد على وقاية جلد القدمين من الاسمرار والتصبغات وأيضًا يعزز من ترطيب القدمين وحمايتهما من البكتيريا.

حاول الالتزام بنظامك الرياضي اليومي سواء المشي أو الجري بارتداء أحذية رياضية مناسبة لارتفاع درجة الحرارة ولا تمارس رياضتك أبدًا بأحذية ثقيلة أو غير مناسبة لتجنب حروق الجلد في القدمين.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

عليك بارتداء الحذاء المناسب جيد التهوية، ولا تعرضهما قدر الإمكان لأشعة الشمس.

استخدام المنتجات المناسبة

استخدم المنتجات الطبيعية أو المنتجات الطبية منزوعة الرائحة لمنع عوامل التحسس على القدمين لتخفيف حدة التعرق خاصة لمن يعانون من تعرق زائد، واسأل طبيبك عن المنتجات الصحية المناسبة لحالتك إذا كنت تعاني من فرط التعرق أو أي حالة مرضية لها علاقة بالعرق أو الأقدام.

استشارة الطبيب

استشر طبيبك المختص على الفور وعالج أي مشكلة في القدمين مثل التينيا أو الصدفية أو الأمراض الجلدية المختلفة وغيرها يجب علاجها أولًا بأول.

الترطيب وشرب المياه

الترطيب الجيد للجسم وشرب الكثير من المياه في الطقس الحار يحمي القدم من الجفاف، أي التهابات في الأظافر أو بثور في القدمين يجب أن يتم معالجتها سريعًا.