شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 أسئلة.. ما هو مرض اعتمام عدسة العين وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

مرض اعتمام عدسة العين - المياه البيضاء يعد من الأمراض التي يجب علاجها على الفور لتجنب المضاعفات في العين، ووفقًا لموقع everydayhealth سنتعرف علي كل ما يخص المرض.

1. ما هو اعتمام عدسة العين؟

هو تَغَيُّم تدريجي في عدسة العين الطبيعية الشفافة، وده بيخلي الرؤية ضبابية أو باهتة، كأنك بتبص من ورا زجاج معتم.

2.اسباب الاصابة باعتمام عدسة العين؟

التقدم في السن (أكتر سبب شائع)

السكري

التعرض الطويل لأشعة الشمس بدون نظارات حماية

إصابات أو جروح قديمة في العين

استخدام أدوية معينة لفترة طويلة (زي الكورتيزون)

عوامل وراثية أو حالات نادرة عند الأطفال حديثي الولادة

3. ما هي أعراض اعتمام العين؟

رؤية ضبابية أو غير واضحة

حساسية زائدة للضوء

صعوبة في الرؤية الليلية

رؤية هالات حول الأضواء

تغيُّر متكرر في النظارات

ألوان باهتة أو باهتة اللون

4. طرق علاج اعتمام العين؟

في المراحل الأولى: النظارات تساعد ولكن بشكل مؤقتًا.

في الحالات المتقدمة: العلاج الوحيد الفعّال هو الجراحة، وده بيتم فيها إزالة العدسة المعتمة واستبدالها بعدسة صناعية شفافة

العملية بسيطة وآمنة جدًا في معظم الحالات.