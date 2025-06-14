شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وحالات صحية تسبب الإصابة بالذهان والان مع تفاصيل الخبر

الذهان هو حالة من الانفصال التام عن الواقع ومعتقدات خاطئة يشعر بها صاحبها، وهي حالة مرضية تنقسم إلى نوعين هما الهلوسة والأوهام، وفقًا لما يوضحه تقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك الطبى الذهان هو حالة مرضية خطيرة يمكن أن تؤثر على حياة الشخص بشكل كبير. من خلال فهم الأسباب والعلاج، يمكن تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمريض وتحسين جودة حياته. يجب على الأهل والأصدقاء والمختصين بالرعاية الصحية العمل معًا لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لمرضى الذهان.

أنواع الذهان - الهلوسة:حالة تتصرف فيها أجزاء من دماغك بشكل خاطئ، وحواسك أيضًا تتأثر بذلك، مثل البصر والسمع واللمس والشم.- الأوهام:نوع من المعتقدات الخاطئة التي يصاب بها المريض بالذهان، مثل أوهام السيطرة، وهو ما يجعله غير قادر على التحكم في أفكاره وأفعاله. أسباب الذهان - الاضطرابات العقلية: غالبًا ما يكون طيفًا من حالات الاضطرابات العقلية، مثل:

- الفصام.

- اضطراب ذهاني قصير الأمد.

- اضطرابات الفصام الشخصية أو العاطفية.

- اضطراب ذهني ناتج عن مادة أو دواء.

- ثنائي القطب.

- الاكتئاب.

- الحالات الطبية: هناك حالات طبية يمكن أن تتسبب في الذهان، منها:

- مرض الزهايمر.

- مرض أديسون.

- التهاب الدماغ والسحايا.

- تصلب المتعدد.

- الزهام بعد الولادة.

- السكتة الدماغية.

- أسباب أخرى: قد يعاني المريض بالذهان أيضًا لأسباب أخرى محفزة، مثل:

- الإفراط في استخدام الأدوية أو المخدرات.

- إصابات شديدة في الرأس والارتجاجات والصدمات.

- الخبرات المؤلمة.

- مستويات عالية من التوتر والقلق.

علاج الذهان يتم علاج الذهان من خلال: - الأدوية:مثل مضادات الاكتئاب.- العلاج السلوكي المعرفي:وهو الشق الأهم في علاج الاضطراب.