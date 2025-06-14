شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروبات صحية تخفف القلق والتوتر والان مع تفاصيل الخبر

عندما تشعر بالتوتر، فالنظام الغذائي وحده لا يمكنه أن يسيطر على هذه المشاعر السلبية، ولكنه وبشكل كبير يساعدك بجانب نظامك الحياتي والغذائي والرياضي على السيطرة على الشعور بالقلق والتوتر والضغوط اليومية والإجهاد.

وفقًا لتقرير نشر في Eating Well، فهناك مجموعة من المشروبات التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من مشاعر القلق والتوتر، يوصى بها بجانب الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من الدهون والأكلات غير الصحية والمقلية، فضلاً عن الالتزام بنظام رياضي جيد، وتخفيف الضغوط والإجهاد مع استشارة مختص للتخلص من القلق.

مشروب البابونج

مشروب البابونج الصحي يساعد على النوم أكثر ليلاً، وبالتالي فهو مهدئ ويساعد على الاسترخاء ويجعلك تنام نومًا جيدًا، مما يعزز من تخفيف شعورك بالقلق، لاحتوائه على مركب فلافوناويد والذي له تأثيرات مضادة للتوتر والقلق، كما أنه يحسن المزاج ويخفف الشعور بالألم بشكل عام.

الشاي الأخضر

هذا المشروب الصحي الشائع الذي يتسم بمواد وفوائد صحية، غني بمضادات الأكسدة لتقليل الالتهابات وتحسين مستويات السكر في الدم، كما أنه يحسن من الجهاز الهضمي وعمله ويخفف من القلق والتوتر. كما أنه غني بحمض أميني يحسن المزاج ويخفف أعراض الضغط النفسي.

شاي الزنجبيل

هذا الشاي الصحي والمفيد المعروف بقوته في مكافحة الالتهابات، كما أنه يعمل على الاسترخاء وتحسين المزاج. واحتساء كوب دافئ منه يعزز من سريان الدورة الدموية، كما أن إضافة الليمون المهدئ له تجعله كوبًا مثاليًا للشعور بالهدوء وقلة التوتر.

حليب قليل الدسم

كوب من الحليب يمكنه أن يعزز من مستويات الاسترخاء لديك وانخفاض مستويات التوتر والقلق، نظرًا للقيمة اليومية للكالسيوم التي يحويها.

الماء

شرب الماء بالقدر الكافي الذي تتناوله يوميًا يساعد وبشكل كبير على التقليل حدة الاكتئاب والقلق. فقد أظهرت الأبحاث أن زيادة معدلات الاكتئاب تظهر لدى الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من الماء. كما أن المياه تحافظ على تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري لتوصيل العناصر الغذائية ومصادر الطاقة إلى الدماغ. ولذلك فالماء يؤثر على مستويات النواقل العصبية وقدرتها، وبالتالي درجة استجابتها للتوتر والقلق. كما أنه يعزز مستويات الترطيب التي تقي من المشاعر الغاضبة والاكتئابية والقلقة.