شكرا لقرائتكم خبر عن من الشخير حتى الخرف.. أسباب مرضية تسبب الأرق واضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

الأرق أهم الأعراض المزعجة التي تسبب اضطرابًا كاملاً في وظائف الجسم وتقلب المزاج وتغير العادات واضطرابات الأعصاب، فعدم حصولك على القسط الكافي من النوم يؤثر بشكل كبير على قدراتك الجسدية والنفسية.

وفقًا لتقرير نشر في موقع Good RX، فالأرق هو الصعوبة البالغة في النوم والصعوبة في قدرة الحصول على نوم مستمر ومتصل لعدد ساعات معينة، ومن المعروف أن عدد الساعات المناسبة كي يستعيد الجسم طاقته وقوته تتراوح من بين 7 إلى 9 ساعات، يعاني المرضى بالأرق من نوم متقطع بشدة أو عدم القدرة على النوم من الأساس أو الاستيقاظ لأكثر من مرة أثناء الليل أو النوم في ساعات متأخرة للغاية.

أمراض تسبب الأرق المزمن

ما لا يعيه البعض أن هناك حالات طبية وأمراض قد تسبب الأرق المزمن، ولا يمكن لأي من العادات الجيدة أن تعالج هذه المشكلة إلا إذا انتفى المسبب وتخلص الشخص من الحالة المرضية الطبية التي يعانيها وتمكن من علاجها، من هذه الأمراض:

- حالات الألم المزمن التي يعاني منها البعض.

- بعض المتلازمات الحادة مثل متلازمة تململ الساق.

- انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم أو الشخير المرضي.

- الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو كوفيد.

- الإصابة بالخرف تؤدي أيضًا إلى اضطرابات النوم الحادة.

- الإصابة بمشكلات معوية مثل الارتجاع الحمضي أو المعدي.

- الإصابة بأمراض تنفسية مثل نوبات الربو.

- الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.

- الحمل أحد أهم مسببات الأرق.

- بعض من يتناولون أدوية خاصة، تلك الأدوية المتعلقة بالأعصاب ومنشطات اضطراب نقص انتباه وفرط النشاط وغيرها الكثير من الأدوية التي تجعل النوم مضطربًا.

يمكنك النوم بشكل صحي من خلال

- علاج الأرق يبدأ بالتواصل مع طبيبك لمعرفة الأنسب لك.

- العلاج السلوكي المعرفي مفيد للكثير من الأشخاص والسلوكيات والأنماط الذين يعانون من قلة نوم شديدة واضطرابات حادة.

- تغيير روتين النوم ووقته والحفاظ على عادات نوم صحية من أهم الممارسات التي تؤدي إلى نوم جيد.

- اهتم بنظافة مكان نومك وتهيئة البيئة التي تنام فيها.

- هدوءك قبل النوم يساعد على النوم الجيد، مثل هدوء غرفتك والبعد عن كل ما يمكن أن يشتت ذهنك، وإغلاق الأجهزة والإضاءة والأصوات.

- ابتعد عن تناول مشروبات الكافيين والطاقة قبل النوم.

- مارس تقنيات الاسترخاء قبل النوم مثل التنفس العميق أو التأمل.

- مارس الرياضة في الصباح وليس في المساء.

- تجنب القيلولة خلال النهار.

- كل يوم اذهب للنوم في توقيت منتظم وثابت.