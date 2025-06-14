شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج الكبد الدهني بشكل طبيعي.. نصائح غذائية يوصي بها والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على صحة الكبد أمرٌ بالغ الأهمية للصحة العامة، ويتطلب نهجًا متعدد الجوانب يشمل التغذية السليمة، وخيارات نمط الحياة، والتوجيه المهني من الأطباء وأخصائيي التغذية.

وفقًا لموقع "thedailystar" تُسهم الخيارات الغذائية غير السليمة في الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وأكثرها شيوعًا هو الكبد الدهني، ويمكن علاج هذا المرض أو الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي.

وظيفة الكبد

تؤثر التغذية بشكل مباشر على قدرة الكبد على أداء وظائفه المتعددة بكفاءة، فهو بمثابة مصنع أيضي، مهما كان الطعام الذي نتناوله، فإنه بعد الهضم يمر عبر الكبد، وبعد الفحص الدقيق، يُعالج الكبد الطعام إلى أجزاء مختلفة.

يحمل حوالي 85-90 % من الدم الذي يغادر المعدة والأمعاء العناصر الغذائية الهامة إلى الكبد، حيث تتم معالجة البروتينات وتقسيمها إلى أحماض أمينية، والكربوهيدرات إلى جزيئات الجلوكوز، والدهون إلى أحماض دهنية.

تُستخدم الفيتامينات والمعادن في تفاعلات كيميائية إنزيمية متنوعة لتفكيك الطعام وتحويله إلى شكل صالح للاستخدام، كما أنها تمنع دخول البكتيريا والفيروسات إلى أجسامنا.

يُعد الكبد مُزيل السموم الرئيسي في الجسم، إذ يُفكك ويُحيّد السموم والأدوية ، ويُخزّن الكبد الفيتامينات والمعادن والسكريات، ويُطلقها عند الحاجة، كما يُساهم في تنظيم مستويات الكوليسترول.

كيفية إدارة الكبد الدهني

يُنصح بشدة باتباع النظام الغذائي المتوسطي، الذي يُركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون مع الحد من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، لمرضى الكبد الدهني، حاول تناول أكبر قدر ممكن من الفواكه والخضراوات.

حاول تقسيم طعامك إلى ثلاث وجبات رئيسية (الإفطار، الغداء، والعشاء) وثلاث وجبات خفيفة (منتصف الصباح، ومنتصف الظهر، وآخر المساء).

وجبة المساء الخفيفة هي الأهم، لأنها تغطي الفترة الطويلة بين العشاء والفطور.

يُنصح بتناول 4-5 وجبات يوميًا، مع مراعاة ألا تتجاوز الفواصل بين الوجبات ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويُفضّل تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

من المهم الانتهاء من تناول الطعام عندما لا يشعر الشخص بالشبع، وعادة ما يتم الشعور بإشارة الشبع بعد 15 دقيقة من انتهاء تناول الطعام.

تجنب الأطعمة السكرية كالحلويات والبسكويت والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، فارتفاع سكر الدم يزيد من تراكم الدهون في الكبد.

تجنب الأطعمة المقلية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

قد يزيد تناول الملح الزائد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يُنصح بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مليغرام يوميًا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الحد من تناول الملح إلى ما لا يزيد عن 1500 مليغرام يوميًا.

عادةً ما يتم معالجة الدقيق الأبيض بشكل كبير، ويمكن للأطعمة المصنوعة منه أن ترفع نسبة السكر في الدم أكثر من الحبوب الكاملة بسبب نقص الألياف.