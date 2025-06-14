شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاد ولادتك في الموجة الحارة.. تاخدى أيه معاكى وإزاى تعتنى بالمولود والان مع تفاصيل الخبر

الولادة في الصيف لها ترتيبات خاصة.. بهذه الكلمات بدأت الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة حديثه خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدًا ضرورة مراعاة الأم واعتنائها بنفسها جيدًا قبل الولادة وبعدها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الشديدة.

العناية في آخر شهور الحمل خلال الصيف

- الترطيب المستمر أحد أهم الخطوات التي يجب أن تلتزم بها الأم، فعليها أن تشرب على الأقل 3 لتر يوميًا من الماء موزعة.

- شرب العصائر الطبيعية بدون سكر مع تناول الفاكهة والخضراوات الصحية.

- كما يُنصح بارتداء الملابس القطنية المريحة الواسعة التي لا تحتفظ بالحرارة وتجنب الأقمشة البوليستر التي تزيد من حساسية الجلد وتزيد التعرق.

- التزمي بالجلوس في الأماكن جيدة التهوية وابتعدي عن الأماكن التي قد تسبب ضيقًا للتنفس.

- الجلوس في التكييف في درجة حرارة جيدة مناسبة وتجنب الخروج في الشمس خاصة أثناء الذروة.

- خففي من المهام والضغط على جسدك.

- اعتني بصحة الجلد والبشرة جيدًا من خلال استخدام كريمات مرطبة صحية مناسبة للحمل مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند.

- اهتمي بالتغذية الصحية الجيدة لا الكثير، اختاري الأطعمة الخفيفة الغنية بالفاكهة والخضروات وتجنبي المقليات والأطعمة المالحة التي تزيد من تورم الجسم.

- اجعلي قدميك في وضع راحة على الدوام، ارفعي رجليك على وسادة لتقليل التورم.

مكونات شنطة الولادة في الطقس الحار

- كل أوراق المتابعة والتحاليل والأوراق الشخصية لك التي سوف تحتاجينها.

- اهتمي باصطحاب قميص أو تيشرت أو جلباب مفتوح من عند الرقبة لتسهيل الرضاعة، روب خفيف قطني عند الحاجة.

- اثنين سروال قطني مريح داخلي وفضفاض.

- فوط صحية لما بعد الولادة، فوط شخصية قطنية وفوط صغيرة للوجه.

- مناديل وفرشة أسنانك ومعجون أسنانك ومشط وتوكة.

- كل ملابسك يجب أن تكون قطنية وفضفاضة وفاتحة اللون.

للطفل الصغير

- للمولود يمكن اصطحاب اثنين طقم سالوبيت قطنية، لفة قطن.

- طقم أو اثنين غيارات داخلية قطن للطفل.

- حفاضات حديثي ولادة.

- مناديل مبللة بغير رائحة.

العناية بعد الولادة في الصيف

بعد مرور الولادة عليك بالاعتناء بنفسك جيدًا خلال ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فبجانب إرهاق الولادة ورعاية المولود عليك بالاهتمام بصحتك:

- قومي بالاستحمام يوميًا مرة واحدة على الأقل.

- لابد تغيير الفوط الصحية بشكل مستمر دون إهمال.

- احصلي على قسط وافر من الراحة والنوم كلما نام الطفل الصغير.

- قسمي المسئوليات مع من حولك حتى تحصلي على قسط من الراحة.

- تناولي طعامًا صحيًا وليس طعامًا كثيرًا، الأطعمة الصحية التي تساعدك على الرضاعة مثل شوربة الدجاج أو تناول التمر.

- تناولي شوربة العدس ومشروبات مثل الشمر والحلبة.

- تناولي الطعام الغني بالحديد والكالسيوم والبروتين.

العناية بالجرح بعد الولادة

- اعتني بجرح القيصرية أو بشق العجان في الولادة الطبيعية وفقًا لرؤية طبيبك.

- الجرح القيصري دائمًا يجب أن يكون جافًا ونظيفًا وبعيدًا عن التعرق.

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة لا تضغط على الجرح.

- استشيري طبيبك إذا شعرت بأي أعراض مثل ألم شديد في الجرح أو حدوث أي احمرار.

- اشربي الكثير من المياه والمشروبات التي تزيد من إدرار اللبن للرضاعة الطبيعية، واجلسي في مكان جيد التهوية للرضاعة.

- حاولي الخروج لنزهة بسيطة لتجديد الطاقة كلما أمكنك، ولكن في الليل بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة.

- لا تقضي كل أوقاتك في السرير، فهذه الخرافة ليست سليمة. عليك بعدم الراحة التامة بعد الولادة القيصرية، بل باستقطاع أوقات للراحة. فالحل الأمثل للتعافي بعد القيصرية هو الحركة البسيطة دون الخطر على الجرح، لتنشيط الدورة الدموية والإسراع بالشفاء.