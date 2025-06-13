شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث النوبات القلبية أثناء النوم؟ نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

النوبات القلبية هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، ويمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت، حتى أثناء النوم، وهو أمر مُقلق للغاية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية كامنة، ومع أن إجراء الفحوصات الدورية أمر مهم للوقاية من أمراض القلب والنوبات القلبية، إلا أن هناك بعض الأمور التي تمنع النوبات القلبية خاصة أثناء النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

العلاقة بين النوبة القلبية والنوم

أثناء النوم، وبينما يستريح جسمك، فإنه لا يزال يقوم بالكثير من العمل، وعادةً ما ينخفض ضغط دمك ومعدل ضربات قلبك أثناء النوم، ولكن في بعض الأحيان، قد تؤدي بعض الحالات إلى زيادة جهد القلب أو عدم انتظامه، مثل انسداد الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، أو عدم انتظام ضربات القلب قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء النوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، الذي يقاطع التنفس أثناء النوم ويضع ضغطًا إضافيًا على القلب، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، على الرغم من أن هذا قد لا يكون الحال دائمًا.

كيف يمكن للتنفس العميق أن يمنع النوبات القلبية؟

وفقًا لخبراء الصحة، فإن أخذ أنفاس عميقة وبطيئة قبل النوم يساعد على تهدئة العقل والجسم، مما يُخفف التوتر ويُخفض معدل ضربات القلب، وتُنشط هذه الممارسة البسيطة استجابة الجسم للاسترخاء، مما يُخفض ضغط الدم ويُحسن تدفق الأكسجين إلى القلب، مما يُعزز النوم الهانئ.

كما يساعد التنفس العميق المنتظم على تقليل خطر إجهاد القلب وعدم انتظام ضربات القلب التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أثناء النوم.

كيفية ممارسة التنفس العميق قبل النوم

لممارسة التنفس العميق ليلاً قبل النوم، جرّب تقنية مثل التنفس الحجابي أو التنفس 4-7-8، ويتضمن التنفس الحجابي أخذ أنفاس بطيئة وعميقة من البطن، بينما يتضمن التنفس 4-7-8 الشهيق لمدة 4 ثوانٍ، والحبس لمدة 7 ثوانٍ.

ماذا يمكنك أن تفعل أيضًا للحفاظ على صحة قلبك للوقاية من أمراض مزمنة أو مميتة في مراحل لاحقة من الحياة؟

يُعدّ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غنى بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، من أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب، فالنظام الغذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول والملح يُساعد في الحفاظ على صحة الشرايين ومستوى ضغط الدم الطبيعي.. إليك بعض النصائح:

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الملونة يوميًا (نظام قوس قزح الغذائي).

اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والشوفان، بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز/المكرونة.

يجب أن يتضمن نظامك الغذائي الدهون الجيدة الموجودة في المكسرات والبذور والأسماك مثل سمك السلمون.

الحد من تناول الأطعمة المقلية، والوجبات الخفيفة المصنعة، والمشروبات السكرية.

حافظ على ضغط دمك تحت السيطرة.

مارس التمارين الرياضية بانتظام للتحكم في الوزن، احرص على ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة، مثل المشي، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، معظم أيام الأسبوع.

خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية.

إدارة الإجهاد والسيطرة على التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، ويؤدي إلى عادات غير صحية كالتدخين أو الإفراط في تناول الطعام، لذلك تعلّم إدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء كالتنفس العميق والتأمل واليوجا لحماية قلبك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرٌ بالغ الأهمية، حيث أن قلة أو اضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس النومي، تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك اهدف إلى الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، وإذا كنت تشخر بصوت عالٍ أو تشعر بالتعب خلال النهار، فاستشر طبيبك بشأن إجراء اختبار انقطاع النفس النومي.

الحفاظ على مستويات السكر و ضغط الدم تحت السيطرة لأنها من عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية، وذلك من خلال تناول الأدوية حسب توجيهات الطبيب، وقم بفحص ضغط الدم ومستويات السكر بشكل منتظم، واتبع نصيحة طبيبك بشأن النظام الغذائي وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين الذى يضر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وحافظ على وزنك تحت السيطرة خاصة أن زيادة الوزن تُسبب ضغطًا إضافيًا على قلبك، وتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب.

فيما يلى.. علامات تحذيرية للنوبة القلبية:

ألم الصدر.

ضيق التنفس.

تعب وإرهاق غير عادي.

إذا لاحظت أيًا منها، خاصةً في الليل، فاطلب المساعدة الطبية فورًا، وتساعد الفحوصات الصحية الدورية على الكشف المبكر عن مشاكل القلب، كما قد يوصي طبيبك بإجراء فحوصات مثل مراقبة ضغط الدم، وفحص الكوليسترول، أو فحوصات القلب لتقييم خطر إصابتك.