شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشغل مروحة وأنت نايم.. إزاي تتجنب أضرارها والان مع تفاصيل الخبر

مع حرارة الصيف العالية، بالنسبة للكثيرين يصبح النوم مع تشغيل المروحة السبيل للحصول على نوم أفضل. لا شك أن المروحة تساعد على تدوير الهواء داخل الغرفة للشعور ببعض البرودة. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص الآخرين، فقد يسبب تدفق هذا الهواء المستمر أعراضًا مزعجة خفيفة مرضية.

أضرار النوم مع تشغيل المروحة

قال تقرير نشر في موقع GoodRx أن النوم مع تشغيل المروحة لا يسبب في الغالب مشاكل صحية قوية، ولكن لأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية قد يكون الأمر ضارًا. النوم تحت المروحة قد يؤدي إلى زيادة فرص الحساسية ونوبات الربو والسعال. وقد يعاني البعض أيضًا من حكة في العينين وسيلان الأنف وعطس، لأن تدوير الهواء قد يؤدي إلى زيادة مثيرات الحساسية لهؤلاء الأشخاص.

أضرار هواء المروحة

هواء المروحة قد يجفف الأنف والحلق والفم وقد يسبب مجموعة من الأعراض منها:

- صداع جيوب أنفية

- التهاب الحلق

- السعال

- جفاف الحلق

- نزيف الأنف

- إحساس بالحرقة والحكة في الأنف

- انسداد أو احتقان الأنف بالكامل

- قد يؤثر هواء المروحة على جفاف البشرة وزيادة خشونتها مع تأثر العينين أيضًا، فيزيد أعراض الإكزيما والصدفية وجفاف العينين سوءًا.

- قد يؤثر على العضلات والعظام وتظهر بعض الآلام.

نصائح لتخفيف أضرار المروحة

إذا كنت ممن ينتظمون على النوم مع تشغيل المروحة، فعليك بالاهتمام بمجموعة من النصائح التي تخفف احتمالية الإصابة بالمشكلات الصحية الناتجة عنها:

- أزل الغبار من غرفتك وحافظ على نظافة منزلك، لأن المروحة قد تساعد على إثارة الحساسية نتيجة الغبار ومسببات الحساسية. لذلك نظف مروحتك ونظف حجرتك لتخفيف حدة انتقال الغبار.

- هناك أجهزة لتنقية الهواء وأجهزة مزيلة للرطوبة لغرفة النوم مزودة بفلتر، إن أمكنك، تساعد على الحد من تلوث الهواء الداخلي في المنازل.

- شغل مروحتك ولكن اضبط مؤقتها جيدًا لمدة ساعة أو ساعتين بعد النوم، بهذه الطريقة يمكنك الحفاظ على برودة الغرفة أثناء النوم وعدم التعرض للخطورة المحتملة من النوم الدائم تحت المروحة.

- شغل خاصية تحرك المروحة واتجاهها يمينًا ويسارًا أو في أكثر من اتجاه بدلاً من التعرض المباشر لها.

- أبقي المروحة بعيدة عنك ولا تجعل اتجاهها مباشرًا لك حتى لا تعاني من أضرار توجيه الهواء البارد المباشر لجسمك، اجعلها موجهة للحائط على سبيل المثال.

- ارتدي ملابس متوسطه مناسبة لتخفيف زائد أو زيادة زائدة.

بدائل تساعد على خفض درجة حرارة جسمك

- ارتدي ملابس نوم مريحة قطنية واستخدم أغطية وملاءات قطنية خفيفة.

- افتح النافذة قليلاً حسب بيئتك.

- لا تمارس الرياضة قبل النوم مباشرة.

- استحم بماء دافئ قبل النوم مباشرة.

- اشرب كوبًا من الماء المثلج قبل النوم.