احذر مخاطر حقن المضاد الحيوي دون اختبار حساسية

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مؤخرًا توفي شاب نتيجة الحصول على حقنة مضاد حيوي دون إجراء اختبار للحساسية، فما هي مخاطر حقن المضاد الحيوي؟ وهل يمكن بالفعل أن تؤدي للوفاة؟!

مخاطر حقن المضاد الحيوي

أجابت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، مؤكدة أن حقن المضادات الحيوية يصفها الطبيب وحده، ويجب إجراء اختبار الحساسية قبل حصول المريض عليها أيًا كان عمره، وذلك لأن أغلب حقن المضادات الحيوية قد يكون لها رد فعل تحسسي للمادة الفعالة لأشخاص دون آخرين، ومن أهم ردود الفعل التحسسية التي تظهر على المريض فورًا الحصول على الحقنة:

- تورم مكان الحقن.

- احمرار مكان الحقن.

- حكة شديدة.

- تورم الشفاه واللسان.

- انخفاض حاد في ضغط الدم.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- ضيق شديد في التنفس قد يصل حد توقف التنفس تمامًا، لضيق الأغشية المخاطية للتنفس مما يؤدي للاختناق.

- الدوخة والأعياء وصعوبات الإدراك والتعرق.

- انخفاض شديد في الضغط والوفاة.

حالة طارئة

هذه الحالة من الحالات الطارئة للغاية التي يجب فور حدوث هذه الأعراض بعد تناول حقنة المضاد الحيوي اللجوء المباشر للمستشفى، لاتخاذ الإجراءات الطبية السريعة اللازمة لوقف رد الفعل التحسسي الذي حدث للجسم.

الوقاية من رد الفعل التحسسي لحقن المضاد الحيوي

لا وقاية من هذا الأمر إلا باختبار الحساسية الذي يجريه الطبيب قبل إعطاء حقنة المضاد الحيوي، هذا ما أكدته استشارى المناعة، فيقوم الطبيب بحقن المريض تحت الجلد بكم صغير من المادة الفعالة، والانتظار لبضع الدقائق لظهور أي رد فعل تحسسي من عدمه، هذا الأمر الإجرائي الوقائي من شأنه حماية المريض من مخاطر هذه الحقن، والاستفادة القصوى من فوائدها.

إجراءات مهمة

- لابد من الحصول على حقن المضاد الحيوي في المستشفيات وحدها، للقدرة على التعامل الطارئ السريع عند ظهور أي رد فعل تحسسى

شددت استشاري المناعة على ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات عند الحصول على حقن المضاد الحيوي:

- من الأفضل أن يكون الشخص عالما بتاريخه المرضي مع الحساسية بكل أنواعها حتى حساسية الطعام ويخبر الطبيب بها.

- الحصول على الحقنة في المستشفى.

- إجراء اختبار الحساسية حتمي وليس اختياري.

- متابعة الأعراض والعلامات بعد الحصول على الحقن.

- عدم الحصول على الحقنة دون وصفة طبية أو بشكل عشوائي، أو دون الحاجة لذلك.

- اتباع تعليمات الطبيب المختص بالحالة بشكل جيد ومنظم.

- إذا حدث أي رد فعل تحسسي بعد الحقن لابد من النقل الفوري الطارئ للمستشفى، لأنه قد تتفاقم أعراض التحسس من حساسية وحكة عادية إلى ضيق شديد في التنفس والوفاة.